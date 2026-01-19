Fluidi mogu zamijeniti tisućljetni dizajn zupčanika s krutim zupcima

Tim znanstvenika izumio je mehanizam koji koristi vrtloženje fluida umjesto fizičkog kontakta zubaca, omogućujući fleksibilnost i kontrolu smjera rotacije složenih sklopova bez opasnosti od kvarova

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 19. siječnja 2026. u 15:35

Znanstvenici sa Sveučilišta New York razvili su revolucionarni zupčasti mehanizam koji se za prenošenje rotacije oslanja isključivo na – fluide. Inovacija, čiji su detalji objavljeni u časopisu Physical Review Letters, predstavlja značajan odmak od tradicionalnih zupčanika s krutim zupcima čije podrijetlo seže još u antičku Kinu.

Tim koji predvodi profesor Jun Zhang uspio je stvoriti sustav u kojem se rotacija prenosi putem tekućine, eliminirajući potrebu za izravnim mehaničkim kontaktom među osovinama. Tradicionalni zupčanici, iako ključni za razvoj civilizacije – od vjetrenjača do moderne robotike – imaju ugrađena ograničenja. Njihovi zupci podložni su trenju i zamoru materijala, samim time i trošenju i lomljenju, a sustav zahtijeva savršeno podudaranje komponenti kako bi funkcionirao. Nova tehnologija nudi alternativu koja obećava veću izdržljivost i prilagodljivost u usporedbi s klasičnim mehanizmima.

Eksperimentalna potvrda

Istraživački tim proveo je niz eksperimenata uranjajući cilindre (rotore) u otopinu glicerola i vode. Postupak je uključivao jedan aktivni rotor koji se rotira pomoću pogona i drugi pasivni rotor. Kako bi pratili kretanje nevidljivih tokova tekućine, znanstvenici su u smjesu dodali sitne mjehuriće, što im je omogućilo vizualizaciju načina na koji fluid prenosi snagu između dva tijela – što vidimo i na priloženim video zapisima.

Rezultati su pokazali da aktivni cilindar generira strujanje fluida koje može pokrenuti pasivni cilindar na dva različita načina. Kada su cilindri bili vrlo blizu jedan drugome, vrtložni tokovi djelovali su poput fizičkih zubaca, uzrokujući rotaciju u suprotnom smjeru, kao kod klasičnih zupčanika. Međutim, povećanjem razmaka i brzine, fluid je počeo kružiti oko pasivnog rotora, oponašajući rad remenice i uzrokujući rotaciju u istom smjeru kao kod pogonskog dijela.

Prednosti nove tehnologije

Glavna prednost fluidnih zupčanika leži u njihovoj otpornosti na mehaničke kvarove. Fluidni sustavi eliminiraju mnoge tehničke probleme jer kod njih nema fizičkih dijelova koji se mogu slomiti ili istrošiti uslijed trenja, pa mehanizam neće moći "zaglaviti", što otvara put za novu generaciju fleksibilnijih strojeva.

Osim trajnosti, sustav nudi razinu kontrole koja do sada nije bila moguća. Manipulacijom viskoznosti tekućine, gustoće ili brzine vrtnje, operateri mogu mijenjati brzinu i smjer rotacije pasivnog rotora bez potrebe za promjenom fizičke konfiguracije stroja. Ova fleksibilnost mogla bi naći primjenu u naprednoj robotici i preciznim mehaničkim uređajima gdje su pouzdanost i prilagodljivost ključni faktori. Ipak moramo primijetiti da prijenos velike snage vjerojatno neće biti naveden kao prednost ovog mehanizma, budući da osovine vrlo lako unutar tekućine mogu "proklizati" pod opterećenjem.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi