Fraunhoferov avionski elektromotor donosi čak 1.000 KS u samo 94 kilograma

Njemački institut Fraunhofer IISB predstavio je inovativni elektromotor koji omjerom snage i mase od 8 kW/kg postavlja nove standarde te omogućuje elektrifikaciju regionalnih zrakoplova

Sandro Vrbanus utorak, 14. travnja 2026. u 16:41
📷 Fraunhofer IISB
Fraunhofer IISB

Istraživački institut Fraunhofer u svojem je Odjelu za integrirane sustave i tehnologiju uređaja (IISB) razvio je novi, iznimno snažan i lagan električni motor namijenjen zrakoplovnoj industriji. Ovaj pogonski sustav, sposoban isporučiti snagu od 1.000 KS (750 kW), mogao bi postati ključna komponenta u razvoju pouzdanih hibridno-električnih flota za regionalni prijevoz. S obzirom na to da je u zrakoplovstvu svaki kilogram mase kritičan za dolet i potrošnju energije, ovaj motor predstavlja značajan napredak u optimizaciji omjera snage i težine.

Inovacije u dizajnu

Novi motor mase je svega 94 kilograma, čime postiže impresivan omjer od 8 kW/kg. U usporedbi s uobičajenim motorima za električna vozila, koji ostvaruju između 2 i 4 kW/kg, ili naprednim zrakoplovnim motorima s 5 do 6 kW/kg, Fraunhoferov prototip nudi značajno bolje performanse. Njegova snaga ekvivalentna je onoj kod manjih turbopropelerskih motora, no uz prednost manje mase, manjih dimenzija i potpuno električnog pogona bez lokalnih emisija.

Ovakve performanse postignute su primjenom inovativnih tehničkih rješenja, poput tzv. "hairpin" namota (vodiča pravokutnog presjeka i oblika ukosnice) umjesto tradicionalnih bakrenih žica. Korištenjem posebne vrste namota, motor omogućuje gušće pakiranje bakra u istom prostoru, što rezultira jačom strujom i većom snagom. Dodatno, elektromotor koristi sustav izravnog hlađenja uljem. Za razliku od zračnog hlađenja, ulje brže odvodi toplinu, omogućujući rad pri velikim opterećenjima bez pregrijavanja, što je ključno za postizanje brzine od 21.000 okretaja u minuti, koliko ovaj motor može razviti.

U konstrukciji je korišten i ultra-tanki čelik NO15 debljine svega 0,15 mm, što je upola tanje od standarda u industriji elektromotora. Primjena tanjeg metala smanjuje pojavu vrtložnih struja, što rezultira i manjim zagrijavanjem i boljom učinkovitošću pri visokim brzinama. Osim toga, motor odlikuje visoka razina tolerancije na kvarove jer se sastoji od četiri neovisne sekcije, čime se jamči sigurnost tijekom leta u slučaju kvara na jednom dijelu sustava.

Cilj je čista avijacija

Razvoj ovog motora dio je šireg projekta Europske unije pod nazivom AMBER, koji je usmjeren na postizanje ciljeva "čiste avijacije". Projekt potiče tehnologije poput vodikovih gorivnih ćelija i hibridnih turbina s ciljem smanjenja emisija ugljičnog dioksida u zrakoplovstvu za 30% ili više. Fraunhoferov motor izravan je doprinos tim nastojanjima, nudeći održivu alternativu za pogon manjih komercijalnih zrakoplova.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi