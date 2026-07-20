Grafenski premaz nastao u Portugalu smanjuje radarski odraz vojnih aviona i dronova

Tvrtka GTechPlasma razvila je inovativni materijal na bazi grafena koji upija elektromagnetsko zračenje i omogućuje da klasični borbeni zrakoplov na radaru daje odraz veličine ptice

Portugalska kompanija GTechPlasma, proizašla iz Instituta za plazmu i nuklearnu fuziju pri Visokom tehničkom institutu u Lisabonu, razvila je materijal na bazi grafena koji može značajno smanjiti uočljivost vojnih dronova i zrakoplova na radarima.

Grafenom do stealtha

Sustav temeljen na tehnologiji plazme omogućuje proizvodnju visokokvalitetnih grafenskih materijala iz kemikalija kao što su etilni alkohol ili metan. Glavni fokus razvoja trenutačno je usmjeren na obloge za apsorpciju radarskog i elektromagnetskog zračenja, čime se Portugal nastoji uključiti u globalnu utrku u naprednim stealth tehnologijama smanjenja radarskog odraza.

GTechPlasma

Tehnološka rješenja poput ovoga izuzetno su rijetka i strogo kontrolirana na međunarodnoj razini. U Europi trenutačno ne postoji drugi projekt tog tipa, dok na globalnoj razini usporedivu tehnologiju, koliko je poznato, posjeduju jedino SAD, čiji napredni materijal korišten na modelu borbenog zrakoplova F-35 ne smije izvoziti. Procjene istraživača pokazuju da bi primjenom ovog portugalskog materijala borbeni zrakoplov F-16 na radaru imao odraz jednak odrazu obične ptice, što znatno otežava i odgađa njegovo uočavanje u vojnim misijama.

Prvi europski premaz za prikrivanje

Tehnologija GTechPlasme omogućuje preciznu kontrolu materijala na atomskoj razini, a uređaj je već patentiran u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. Trenutačni uređaji proizvode 40 miligrama visokokvalitetnog grafena po minuti, no u tijeku je faza industrializacije.

U suradnji s industrijskim partnerom, tvrtkom Plasmaphene iz Vila Viçose i uz potporu EU sufinanciranja, planira se instalacija više uređaja u tvorničkom pogonu radi usporedne proizvodnje i fleksibilne izmjene receptura za različite materijale.

GTechPlasma

Iako je materijal trenutačno u obliku vrlo laganog crnog praha, cilj je razviti gotove premaze ili boje koje se mogu izravno nanositi na površine dronova i letjelica. Tvrtka je već isporučila 260 grama materijala koji apsorbira radarske signale jednom portugalskom proizvođaču dronova. Osim u obrambenom sektoru, kontrola grafena na atomskoj razini otvara mogućnosti za primjenu u elektromagnetskoj zaštiti, skladištenju vodika te odvajanju strateških materijala kao što su uranij i rijetki zemni elementi.