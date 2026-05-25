Huawei bi do 2031. mogao proizvesti 1,4-nanometarske čipove

Huawei tvrdi da bi do kraja desetljeća mogao dosegnuti gustoću tranzistora usporedivu s 1,4-nanometarskim čipovima, iako razvoj sve manjih procesora postaje sve složeniji i skuplji

Huawei je tijekom konferencije International Symposium of Circuits and Systems (ISCAS) u Šangaju predstavio novu viziju razvoja poluvodičke industrije, uključujući vlastiti zakon skaliranja čipova i novu arhitekturu za buduće generacije procesora. Iz tvrtke pritom tvrde da bi do 2031. godine mogli dosegnuti gustoću tranzistora usporedivu s 1,4-nanometarskim čipovima.

Naime, Huawei smatra da je tradicionalni Mooreov zakon, koji je desetljećima bio temelj razvoja procesora, sve bliže svojim fizičkim i ekonomskim ograničenjima. Kao alternativu predstavili su novi koncept pod nazivom Tau (τ) Scaling Law, koji se temelji na vremenskom skaliranju, a ne isključivo na geometrijskom smanjivanju tranzistora.

Huawei navodi da su već masovno proizveli 381 čip temeljen na tom konceptu za različite industrije. Uz to, predstavili su i novu arhitekturu LogicFolding koja bi trebala smanjiti kašnjenje prijenosa signala te povećati gustoću tranzistora u čipovima.

Prema najavama Huaweija, prvi Kirin čipovi za mobitele s LogicFolding arhitekturom stići će već ove jeseni, dok će se šira implementacija nastaviti tijekom 2026. godine. Iz tvrtke tvrde da bi nova arhitektura trebala donijeti značajan rast performansi u odnosu na postojeće generacije čipova.

Kineska tvrtka pritom je pozvala partnere diljem svijeta na veću otvorenost i suradnju, ističući kako nijedna tvrtka sama neće moći riješiti sva tehnička ograničenja koja dolaze s daljnjim razvojem poluvodiča.