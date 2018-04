Ima još nade za dizelske motore - uz pomoć vodika postaju efikasniji i manje zagađuju okoliš

Američka kompanija HyTech Power već više od deset godina razvija tehnologiju kojom bi mogli "osvježiti" dizelske motore i dati im novi život. U vremenima u kojima se sve više kompanija okreće električnom pogonu, a gradovi i države polako počinju zabranjivati dizelske motore s unutrašnjim sagorijevanjem, ova bi tehnologija mogla "spasiti" brojne stare dizelaše od naizgled neminovnog odlaska na deponij.

HyTech Power, naime, ima način kako ubrizgati čisti vodik u zapaljivu smjesu u cilindru dizelskog motora netom prije njezinog zapaljenja. Mješavina zraka, goriva i vodika time daje jaču eksploziju, uz manju potrošnju dizela – te u konačnici omogućava 20-30% manju potrošnju goriva, 85% manju emisiju čestica, te 50 pa do čak 90% manju emisiju štetnih dušikovih oksida.

Vodik se dobiva elektrolizom na licu mjesta

Do sada je problem u ovom pristupu bio kako doći do čistog vodika. Spomenuta kompanija izradila je maleni sustav za elektrolizu koji vodik izdvaja iz vode korištenjem električne energije dobivene iz samog dizelskog motora i njegovog alternatora. Ispočetka uštede koje su dobivene boljim izgaranjem potpomognutim vodikom (Internal Combustion Assistance) nisu mogle nadoknaditi gubitke nastale proizvodnjom vodika, no u HyTech Poweru razvili su sada novi sustav koji za elektrolizu troši 3-4 puta manje energije nego prije.

Uz sve to sustav su kompjuterizirali, pa je računalo zaduženo za preciznost u vremenu i količini vodika koji se ubacuje u cilindre – pa je ICA sustav postao još efikasniji.

Sada kompanija razvija sklop koji bi se mogao ugraditi u bilo koji stariji dizelski motor, te mu udahnuti novi život i poboljšati karakteristike. Cijena sustava kreće se oko 10.000 dolara, što je kod velikih kamiona, kroz uštede goriva, isplativo kroz razdoblje od oko 9 mjeseci. Testni kamioni su, naime, pokazali da se ugradnjom ICA sustava njihova efikasnost u potrošnji goriva povećava za 27,4%.