Intelovi čipovi do 2021. u 8 milijuna autonomnih vozila

Intel, točnije njegova divizija za autonomna vozila, Mobileye potpisala je ugovor s kojim se obvezala osigurati tehnologiju (Advanced Driver-Assistance System – ADAS) koja će omogućiti izradu potpuno autonomnih vozila. Kako javlja Reuters, ugovor je potpisan s jednim europskim proizvođačem automobila.

Izvor ne navodi o kojem se proizvođaču automobila radi, što je očito želja supotpisnika ugovora. Naime, Intel je za Marshable potvrdio potpisivanje ugovora, ali je striktno naveo kako neće objaviti s kojim je to europskim proizvođačem automobila ugovor potpisan.

"We can confirm this agreement, although we are not releasing the name of the automaker or the terms. To clarify further, we have signed a deal to supply Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS), with advanced capabilities for eight million cars produced by a European automaker. Starting in 2021, the eight million units will be supplied over the life of the contract, which is typically five years in the automaker sector."