Japanci osmislili ljepilo koje drži čak i teflon, a lako se čisti alkoholom

Stručnjaci za materijale iz Japana riješili su dugogodišnji znanstveni izazov i stvorili ljepilo koje donosi kako iznimnu snagu i elastičnost tako i mogućnost potpunog uklanjanja pomoću etanola

Znanstvenici sa Sveučilišta u Tokiju postigli su značajan proboj u području znanosti o materijalima razvojem nove vrste ljepila. Njihov se inovativni proizvod odlikuje iznimnom snagom i visokim stupnjem rastezljivosti nakon ljepljenja, što ga čini jedinstvenim rješenjem. Unatoč tim snažnim vezivnim svojstvima, ljepilo se može u potpunosti isprati i ukloniti upotrebom tek male količine alkohola.

Rješenje starog izazova

Stručnjaci za materijale već dugo pokušavaju stvoriti formulu koja bi istodobno ponudila čvrstoću i jednostavno uklanjanje. Glavni izazov dosad je bio kompromis između snage prianjanja i fleksibilnosti materijala. Uobičajena snažna ljepila nude dobro "držanje", ali su često izrazito krhka te ih je gotovo nemoguće ukloniti bez ostavljanja ljepljivih ostataka na površini. S druge strane, slabija ljepila koja se lako uklanjaju nemaju dovoljnu snagu za zahtjevnije zadatke i industrijske primjene.

Nova tehnologija iz Japana uspješno premošćuje taj jaz. Prema podacima iz istraživačkog laboratorija, novorazvijeni materijal pruža optimalan omjer elastičnosti i čvrstoće, što otvara potpuno nove mogućnosti u dizajnu i proizvodnji koja uključuje lijepljenje različitih materijala.

Dokaz iznimne snage ovog ljepila leži u njegovoj sposobnosti da uspješno poveže čak i površine koje su poznate po tome što odbijaju ljepljenje, poput neprianjajućeg teflona, izrađenog upravo kako bi sve moguće naslage s njega lako skliznule. Upravo ta karakteristika izdvaja japanski izum od dosadašnjih komercijalnih rješenja.

Lako čišćenje alkoholom

Dodatnu prednost ovoj inovaciji daje činjenica da je uklanjanje lijepljenog spoja izuzetno jednostavan postupak. Za potpuno uklanjanje ljepila i odvajanje spojenih površina potrebno je tek lagano ispiranje mjesta kontakta etanolom.

Nakon nanošenja alkohola, ljepilo se u potpunosti razgrađuje i nestaje. Testovi potvrđuju da iza ovog postupka ne ostaju nikakve mrlje niti tragovi vezivnog sredstva, čime je uspješno eliminiran problem s kojim se industrija godinama suočavala. Da bi stvar bila još bolja, "reciklirano" ljepilo se nakon uklanjanja alkoholom može upotrijebiti još više od deset puta, uz zadržavanje istih karakteristika.

Korak ka održivijem društvu

Znanstvenici su sintetizirali ljepilo od standardnih i dostupnih kemikalija, no ključni korak bio je dodavanje atoma fluora. Ti atomi pomažu molekulama ljepila da se međusobno povezuju te, u kombinaciji sa slabim molekularnim privlačenjima, stvaraju vezivo koje može povezati i inače neprianjajuće površine.

Kako bi testirali snagu prianjanja, znanstvenici su slijepili dvije teflonske ploče i pokušali ih razdvojiti pomoću mehaničkog stroja za ispitivanje vlačne čvrstoće. Ljepilo je izdržalo vlačni stres od 1,3 megapaskala, a ploče spojene tankim slojem ovog ljepila uspješno su podigle i zadržale težinu od 8 kilograma.

Ako stigne na tržište, ovaj bi izum mogao olakšati proizvođačima, primjerice, odvajanje komponenti u elektronici, vozilima i predmetima široke potrošnje radi lakšeg recikliranja. Prema riječima istraživača, čvrsto lijepljenje uz jednostavno odvajanje dugo je iščekivano rješenje za održivije gospodarstvo i društvu u cjelini. Rad koji opisuje ovu inovaciju objavljen je u časopisu Journal of the American Chemical Society.