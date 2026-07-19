Japanci osmislili ljepilo koje drži čak i teflon, a lako se čisti alkoholom

Stručnjaci za materijale iz Japana riješili su dugogodišnji znanstveni izazov i stvorili ljepilo koje donosi kako iznimnu snagu i elastičnost tako i mogućnost potpunog uklanjanja pomoću etanola

Sandro Vrbanus nedjelja, 19. srpnja 2026. u 16:07

Znanstvenici sa Sveučilišta u Tokiju postigli su značajan proboj u području znanosti o materijalima razvojem nove vrste ljepila. Njihov se inovativni proizvod odlikuje iznimnom snagom i visokim stupnjem rastezljivosti nakon ljepljenja, što ga čini jedinstvenim rješenjem. Unatoč tim snažnim vezivnim svojstvima, ljepilo se može u potpunosti isprati i ukloniti upotrebom tek male količine alkohola.

Rješenje starog izazova

Stručnjaci za materijale već dugo pokušavaju stvoriti formulu koja bi istodobno ponudila čvrstoću i jednostavno uklanjanje. Glavni izazov dosad je bio kompromis između snage prianjanja i fleksibilnosti materijala. Uobičajena snažna ljepila nude dobro "držanje", ali su često izrazito krhka te ih je gotovo nemoguće ukloniti bez ostavljanja ljepljivih ostataka na površini. S druge strane, slabija ljepila koja se lako uklanjaju nemaju dovoljnu snagu za zahtjevnije zadatke i industrijske primjene.

Nova tehnologija iz Japana uspješno premošćuje taj jaz. Prema podacima iz istraživačkog laboratorija, novorazvijeni materijal pruža optimalan omjer elastičnosti i čvrstoće, što otvara potpuno nove mogućnosti u dizajnu i proizvodnji koja uključuje lijepljenje različitih materijala.

Dokaz iznimne snage ovog ljepila leži u njegovoj sposobnosti da uspješno poveže čak i površine koje su poznate po tome što odbijaju ljepljenje, poput neprianjajućeg teflona, izrađenog upravo kako bi sve moguće naslage s njega lako skliznule. Upravo ta karakteristika izdvaja japanski izum od dosadašnjih komercijalnih rješenja.

Lako čišćenje alkoholom

Dodatnu prednost ovoj inovaciji daje činjenica da je uklanjanje lijepljenog spoja izuzetno jednostavan postupak. Za potpuno uklanjanje ljepila i odvajanje spojenih površina potrebno je tek lagano ispiranje mjesta kontakta etanolom.

Nakon nanošenja alkohola, ljepilo se u potpunosti razgrađuje i nestaje. Testovi potvrđuju da iza ovog postupka ne ostaju nikakve mrlje niti tragovi vezivnog sredstva, čime je uspješno eliminiran problem s kojim se industrija godinama suočavala. Da bi stvar bila još bolja, "reciklirano" ljepilo se nakon uklanjanja alkoholom može upotrijebiti još više od deset puta, uz zadržavanje istih karakteristika.

Korak ka održivijem društvu

Znanstvenici su sintetizirali ljepilo od standardnih i dostupnih kemikalija, no ključni korak bio je dodavanje atoma fluora. Ti atomi pomažu molekulama ljepila da se međusobno povezuju te, u kombinaciji sa slabim molekularnim privlačenjima, stvaraju vezivo koje može povezati i inače neprianjajuće površine.

Kako bi testirali snagu prianjanja, znanstvenici su slijepili dvije teflonske ploče i pokušali ih razdvojiti pomoću mehaničkog stroja za ispitivanje vlačne čvrstoće. Ljepilo je izdržalo vlačni stres od 1,3 megapaskala, a ploče spojene tankim slojem ovog ljepila uspješno su podigle i zadržale težinu od 8 kilograma.

Ako stigne na tržište, ovaj bi izum mogao olakšati proizvođačima, primjerice, odvajanje komponenti u elektronici, vozilima i predmetima široke potrošnje radi lakšeg recikliranja. Prema riječima istraživača, čvrsto lijepljenje uz jednostavno odvajanje dugo je iščekivano rješenje za održivije gospodarstvo i društvu u cjelini. Rad koji opisuje ovu inovaciju objavljen je u časopisu Journal of the American Chemical Society.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi