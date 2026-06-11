Kad vi kažete "Siri", iPhone se aktivira, no ne i kad to čuje od Applea. Kako to?

Tijekom otvaranja konferencije WWDC 2026, Apple je u video prijenosu filtrirao specifične frekvencije pri svakom spominjanju riječi "Siri", poštedjevši tako gledatelje od neželjene aktivacije

Apple je još jednom privukao pozornost javnosti jednim od svojih prepoznatljivih poteza, u kojem je pridao veliku pozornost "skrivenim" detaljima. Tijekom keynote prezentacije, kojom je ovoga ponedjeljaka otvorena njihova developerska konferencija WWDC 2026, kompanija je poduzela tehničke mjere kako bi spriječila da svako spominjanje riječi "Siri" u prezentaciji izazove istodobno pokretanje glasovnog asistenta na uređajima gledatelja diljem svijeta.

"Rezanje" ključnih frekvencija

Sustav AI asistentice Siri bio je u fokusu jednog dijela prezentacije, pa je postojala opravdana bojazan da bi opetovano izgovaranje ključne riječi "Siri" moglo "probuditi" mobitele ljudi koji gledaju video prijenos. U službenom videozapisu prezentacije primijenjena je stoga specifična tehnika obrade zvuka da se to spriječi.

Svaki put kada bi netko od prezentera izgovorio ime asistentice Siri, audio signal je namjerno "presječen" i oslabljen na točno određenim frekvencijskim pojasevima. Time je postignuto da zvučnici vjerno prenesu ljudski govor gledateljima, ali bez frekvencijskih elemenata koje Appleovi mikrofoni prepoznaju kao naredbu za buđenje uređaja i pokretanje Siri na njima.

Analiza zvučnog zapisa, koju je objavio jedan korisnik X-a, otkrila je točne tehničke detalje ove modifikacije. Zvuk je filtriran na frekvencijskim pojasevima od 3, 4, 5 i 6 kHz. Priloženi spektrogrami jasno prikazuju horizontalne "izreze" na tim preciznim razinama, što i vizualno potvrđuje primjenu precizne montažne tehnike tijekom svakog spominjanja riječi "Siri".

Ovakav pedantan pristup naišao je na iznimno pozitivne reakcije javnosti. U komentarima i odgovorima na objavu ovog otkrića nizale su se pohvale na račun Appleove promišljenosti i brige za cjelokupno korisničko iskustvo tijekom praćenja njihovih medijskih događaja – čak i kod tako malenih detalja.