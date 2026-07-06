Kako UV zračenje tiho uništava vaše elektroničke uređaje

Dugotrajno izlaganje suncu može trajno oštetiti vaše gadgete. Od blijeđenja ekrana i pucanja plastike do uništenja baterije, saznajte zašto je sunčeva svjetlost opasna i kako učinkovito zaštititi elektroniku

Bug.hr ponedjeljak, 6. srpnja 2026. u 20:37
📷 Foto: Bug/AI
Foto: Bug/AI

Za nas je izležavanje na plaži odmor, no za našu osjetljivu elektroniku, izravna sunčeva svjetlost predstavlja tihog, ali iznimno moćnog neprijatelja. Dok uživamo u toplini, naši mobiteli, tableti i laptopi vode bitku s ultraljubičastim (UV) zračenjem i pregrijavanjem.

Nevidljivi neprijatelj iznutra i izvana

Naime, sunčevo zračenje djeluje na dva fronta. Prvi je toplina, odnosno infracrveno zračenje, koje uzrokuje pregrijavanje. Drugi, podmukliji napadač je UV zračenje, koje pokreće kemijske procese degradacije materijala. Plastična kućišta uređaja, često izrađena od polikarbonata, prva su na udaru. UV zrake razgrađuju polimerne lance, zbog čega plastika s vremenom gubi boju, postaje krta i dobiva "kredastu" teksturu.

Unutar uređaja situacija je ozbiljnija. Najosjetljivija komponenta na toplinu je litij-ionska baterija. Visoke temperature drastično skraćuju njezin životni vijek, mogu uzrokovati bubrenje, a u ekstremnim slučajevima i zapaljenje.

Toplina ne štedi ni procesor i memoriju. Pregrijavanje cijelog sustava usporava njihov rad, uzrokuje zamrzavanje aplikacija i može dovesti do trajnih oštećenja. Čak i tiskane pločice (PCB) pate, jer UV zračenje može narušiti izolacijski sloj i povećati rizik od kratkih spojeva ili delaminacije.

Zašto slika blijedi na suncu?

Posebno su ranjivi ekrani, a tehnologije LCD i OLED imaju specifične slabosti. Kod zaslona s tekućim kristalima (LCD), UV zračenje izravno napada organske spojeve u samim kristalima i ključnim polarizirajućim filterima. Posljedica je postupno, ali sigurno blijeđenje boja i smanjenje kontrasta.

UV zrake lome kemijske veze u molekulama, što se manifestira kao treperenje slike ili trajno žućenje ekrana. Toplina donosi vlastiti problem poznat kao "solarno bistrenje". Kada se tekući kristali zagriju do svoje točke bistrenja, gube sposobnost pravilnog poravnavanja, što na ekranu stvara crne mrlje koje mogu postati trajne.

OLED ekrani još su osjetljiviji. Njihova tehnologija temelji se na organskim diodama koje emitiraju svjetlost, a upravo ti organski materijali izrazito brzo degradiraju pod utjecajem UV zračenja i topline.

Istraživanja pokazuju da izlaganje suncu može ubrzati gubitak svjetline za čak 60 posto u usporedbi s korištenjem u zatvorenom prostoru. Plavi podpikseli su najranjiviji, što dovodi do neravnomjernog burn-ina i primjetnih promjena u balansu boja već nakon 1.000 do 2.000 sati izravne izloženosti.

Rješenja za vanjske uvjete i praktični savjeti

Industrija je svjesna ovih izazova, stoga postoje specijalizirani zasloni dizajnirani za rad na otvorenom. Postoje takozvani "sunlight readable" LCD-ovi koji imaju iznimno visoku svjetlinu, često preko 1.000 nita kako bi nadjačali ambijentalno svjetlo.

Koriste i tehnologiju optičkog povezivanja gdje se slojevi zaslona lijepe posebnim ljepilom, eliminirajući zračne procjepe koji uzrokuju refleksije. Opremljeni su UV-otpornim polarizatorima i naprednim sustavima za upravljanje toplinom.

Za nas obične korisnike, zaštita se svodi na jednostavne, ali ključne navike. Najvažnije pravilo je izbjegavati izravno sunce. Uređaj uvijek držite u hladu, ispod suncobrana, u torbi ili prekriven ručnikom.

Crna boja kućišta i ekrana apsorbira više topline. Nikada ne ostavljajte elektroniku u zatvorenom automobilu na suncu, gdje temperatura može doseći jako visoke vrijednosti. Ako se uređaj ipak pregrije, sklonite ga sa sunca i pustite da se postupno ohladi. Naglo hlađenje može uzrokovati kondenzaciju i još veću štetu.

 

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