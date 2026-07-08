Kineski nogomet propušta Svjetsko prvenstvo, ali Lenovo na stadionima u SAD-u igra utakmicu života

Lenovo Group se na Svjetskom prvenstvu rebrendira u AI kompaniju i istovremeno demonstrira tehnološku zrelost u umjetnoj inteligenciji i hardveru, unatoč političkim sumnjama koje prate kinesku prisutnost na američkom tlu.

Ivan Podnar srijeda, 8. srpnja 2026. u 20:10

Kao prvi službeni tehnološki partner FIFA-e, Lenovo se želi predstaviti kao ozbiljan igrač na tržištu umjetne inteligencije, a ne samo kao proizvođač računala. Detalji ugovora nisu službeno objavljeni, no procjenjuje se da partnerstvo s FIFA-om košta najmanje 100 milijuna dolara, a to je u rangu iznosa koje plaćaju najveć,  Coca-Cola, Adidas i Hyundai.

Glavni cilj je rebrendiranje

Tržište osobnih računala i pametnih telefona postalo je visokokonkurentno i s niskim maržama, pa se Lenovo okreće strategiji takozvane hibridne umjetne inteligencije. U prvom kvartalu ove godine 38 posto ukupnih prihoda Lenova dolazilo je od poslovanja povezanog s umjetnom inteligencijom, a prihodi u tom segmentu porasli su 171 posto u odnosu na godinu i pol ranije, što se odrazilo i na rast vrijednosti dionica kompanije.

📷 Lenovo
Lenovo

Ambicija sezanja za AI imidžom, međutim, mora se dokazati na terenu, ili točnije, ispod njega: u infrastrukturi šesnaest stadiona koja tijekom prvenstva nosi teret sigurnosti, suđenja i televizijskog prijenosa.

Tisuće senzora, IoT uređaja i pametnih kamera

Digitalni blizanci 16 stadiona predstavljaju okosnicu cijelog sustava. Tisuće senzora, IoT uređaja i pametnih kamera raspoređenih po objektima šalju podatke u stvarnom vremenu prema centralnom Lenovovom sustavu, kojim upravljaju edge serveri smješteni na samom stadionu. Ti se podaci potom mapiraju na fotorealistični 3D model svakog objekta, čime nastaje živi digitalni prikaz stanja na tribinama i u prolazima.

📷 Lenovo
Lenovo

Praktična primjena ovog modela vezana je uz upravljanje masom ljudi. Sustav prati kretanje navijača i, ako primijeti da se na određenom ulazu ili sektoru stvara usko grlo koje bi moglo prerasti u opasnu gužvu, automatski alarmira osiguranje te predlaže preusmjeravanje toka ljudi otvaranjem alternativnih prolaza. Prije samog ulaska navijača na stadion, isti sustav koristi se i za simulacije kriznih scenarija, poput požara ili potrebe za hitnom evakuacijom: model računa kako bi se osamdeset tisuća ljudi ponašalo u panici i traži optimalne evakuacijske rute.

Mapiranje 29 ključnih točaka

Drugi segment odnosi se na automatsko prepoznavanje zaleđa, koje FIFA pod nazivom Football AI Pro podiže na razinu pune automatizacije. Oko terena postavljeno je između deset i dvanaest specijaliziranih kamera koje prate isključivo kretanje igrača i lopte, dok službena lopta prvenstva sadrži senzor koji podatke o svom položaju šalje 500 puta u sekundi, čime se precizno određuje trenutak upućivanja lopte. Sustav u djeliću sekunde mapira 29 ključnih točaka na tijelu svakog igrača, uključujući udove relevantne za procjenu zaleđa.

📷 Lenovo
Lenovo

Stabilizacija snimki kamere na tijelu sudaca

Treći element su kamere na tijelu sudaca, poznate kao Ref-Cam. Dosadašnja iskustva s takvim kamerama pokazala su problem mučnine kod gledatelja, budući da se sudac neprestano kreće, trči i naglo okreće glavu ili torzo. Lenovov pristup ne oslanja se na standardnu stabilizaciju koja rezanjem rubova slike gubi dio kadra, nego na algoritme predviđanja pokreta koji u milisekundama prepoznaju smjer sučevog kretanja i digitalno izravnavaju sliku, zadržavajući horizont ravnim i fokus na akciji. Time gledatelji dobivaju uvid u trenutke poput naguravanja igrača ili spornih prekršaja u kaznenom prostoru, iz sučeve perspektive. Kako bi se izbjeglo zagušenje bežične mreže na stadionu, uzrokovano stalnim slanjem 4K signala, video se komprimira izravno na uređaju: oštrina se zadržava na igračima i lopti, dok se pozadina s publikom blago zamućuje radi uštede protoka podataka.

Latencija manja od jedne sekunde

Zajednički nazivnik svih triju sustava jest zahtjev za latencijom manjom od jedne sekunde. Da bi se to postiglo, Lenovo na stadionima ne koristi udaljene cloud servere u SAD-u ili Kini, nego na svakom objektu instalira lokalne AI servere u sklopu edge computing arhitekture, koji podatke obrađuju na licu mjesta.

Upravo u toj arhitekturi krije se i glavna ranjivost projekta. Sustav ovisi o besprijekornom radu lokalne infrastrukture na šesnaest različitih lokacija istovremeno, pri procijenjenom obujmu podataka između 90 i 2.000 petabajta tijekom prvenstva. Biometrijsko mapiranje 29 točaka na tijelu svakog igrača, kao i praćenje kretanja svakog navijača radi upravljanja masom, otvara pitanja obrade i pohrane osobnih podataka na razini koja dosad nije primijenjena ni na jednom sportskom natjecanju.

Lenovo na prvenstvu čeka i politički ispit

Kompanija godinama posluje s dvostrukim sjedištem, u Pekingu i Sjevernoj Karolini, i želi biti tehnološki most između dviju velesila. Budući da će kineska tehnologija upravljati sigurnošću i kontrolnim centrima na stadionima u 11 američkih gradova, to izaziva nervozu u Washingtonu, tradicionalnu bojazan od kineskog utjecaja na američkom tlu. Kako će američka politika protumačiti sponzorstvo, kao provokaciju ili kao uobičajen poslovni potez, ovisit će o trenutnim diplomatskim odnosima. Za Lenovo je ulog jasan: tržište Sjeverne i Južne Amerike donosi mu trećinu globalne zarade, pa je prvenstvo arena u kojoj kompanija mora uspjeti.

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