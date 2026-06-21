Kineski znanstvenici riješili ključni problem optičkog računalstva

Kineski istraživači razvili su 'digitalnog blizanca' za optička računala, softverski model koji omogućuje testiranje bez pristupa skupom hardveru, drastično ubrzavajući razvoj AI tehnologija

Bug.hr nedjelja, 21. lipnja 2026. u 19:22
📷 Foto: Bug/AI
Foto: Bug/AI

Optičko računalstvo već se dugo smatra tehnologijom koja bi mogla pokrenuti novu revoluciju, posebice u eri umjetne inteligencije i strojnog učenja. Za razliku od tradicionalnih elektroničkih sustava koji se oslanjaju na elektrone, optička računala koriste svjetlost za obradu složenih podataka. Korištenjem fizikalnih svojstava svjetlosti, poput interferencije i difrakcije, ovi sustavi nude dramatično veće brzine, bolju energetsku učinkovitost i superiorne mogućnosti paralelne obrade. Upravo su to karakteristike potrebne za pogon sve zahtjevnijih AI modela. No, unatoč obećanjima, razvoj je bio spor, ponajviše zbog jednog velikog ograničenja: pristupa fizičkom hardveru. Kineski istraživači sada su predstavili rješenje koje bi moglo ukloniti tu prepreku.

Zašto je fizički hardver postao problem

Razvoj zadataka na tradicionalnim optičkim računalnim sustavima do sada se gotovo u potpunosti oslanjao na izravan pristup fizičkim hardverskim platformama. Budući da su ti sustavi iznimno skupi i složeni, jedan uređaj često dijeli više istraživačkih timova. To je stvaralo golemi problem u učinkovitosti. Kada bi više istraživača trebalo raditi na istom sustavu, morali su doslovno čekati u redu. Nakon što bi dobili svoj termin, slijedio bi dugotrajan proces finog ugađanja parametara i kalibracije grešaka prije nego što bi bilo kakav stvarni izračun mogao započeti.

Ciklus se dodatno komplicirao nakon što bi jedan korisnik završio svoj rad. Sljedeći u redu često je morao ponovno prilagoditi cjelokupno stanje sustava za svoje potrebe, čineći paralelni rad na različitim projektima gotovo nemogućim. Takav ciklus čekanja, ugađanja i ponovnog kalibriranja značajno je povećavao troškove istraživanja temeljenog na pokušajima i pogreškama, istovremeno ozbiljno ograničavajući ukupnu znanstvenu učinkovitost i brzinu inovacija. Fizički hardver, umjesto da bude alat za napredak, postao je usko grlo koje je kočilo cijelo polje.

Digitalni blizanac kao rješenje iz softvera

Kako bi riješili ovaj ključni problem, istraživači su razvili ono što nazivaju Digital Twin Optical Computing System, ili DT-OCS, a svoj su rad objavili u časopisu Opto-Electronic Advances. Riječ je o softverskom okviru koji stvara precizan digitalni model koji u potpunosti reproducira ulazno-izlazne odgovore fizičkog optičkog računalnog sustava. Ovaj virtualni model uzima u obzir različite konfiguracijske parametre i ponaša se identično kao stvarni hardver, ali unutar softverskog okruženja.

Ako fizički sustav zamislimo kao skup i stalno zauzet industrijski stroj, DT-OCS funkcionira poput visokovjernog simulatora letenja koji radi paralelno s njim. Istraživačima omogućuje da testiraju, razvijaju i optimiziraju svoje algoritme u virtualnom okruženju, bez potrebe da čekaju pristup pravom uređaju. Tek kada su parametri u potpunosti optimizirani u digitalnom svijetu, prenose se na fizički sustav za konačnu provjeru. Ovakav pristup ne samo da štedi vrijeme, već i otvara vrata za masovnu paralelizaciju istraživanja.

Virtualno testiranje s rezultatima u stvarnom svijetu

Koristeći brzi optički računalni sustav uparen sa silicijskim fotoničkim čipom, istraživački tim testirao je DT-OCS na zadacima klasifikacije slika i sekvencijalnog donošenja odluka. Rezultati su bili izvanredni: konfiguracijski parametri koji su trenirani i optimizirani unutar digitalnog blizanca mogli su se izravno prenijeti na fizički sustav bez potrebe za dodatnim prilagodbama. Performanse zadatka na stvarnom hardveru usko su odgovarale predviđanjima digitalnog modela, potvrđujući i vjernost i prenosivost cjelokupnog pristupa.

Budući da se treniranje i optimizacija sada primarno odvijaju u digitalnoj domeni, istraživači mogu istovremeno razvijati više različitih zadataka umjesto da čekaju u redu. Tim je također učinio DT-OCS okvir i povezane skupove podataka javno dostupnima. To omogućuje drugim znanstvenicima diljem svijeta da provode obuku i validaciju bez da ikada dotaknu fizičku opremu. Prema riječima istraživača, DT-OCS je dizajniran kao "ponovljiv, dostupan i skalabilan softverski resurs za širu razmjenu i validaciju". Ovaj potez učinkovito transformira optičko računalstvo iz specijaliziranog resursa ograničenog dostupnošću uređaja u nešto mnogo bliže otvorenoj i suradničkoj istraživačkoj platformi.

Istraživači tvrde da bi budući optički računalni sustavi trebali standardno dolaziti s dva dijela: fizičkim hardverom i javno dostupnim digitalnim modelom koji nudi ekvivalentno računsko ponašanje. Povlačeći usporedbu s modernim prijevozom koji ovisi i o fizičkim cestama i o stalno ažuriranim digitalnim kartama, sugeriraju da zrele optičke računalne platforme trebaju sličnu dualnu strukturu za daljnji napredak. 

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