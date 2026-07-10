Kinezi u prvom pokušaju "ulovili" svoju novu lunarnu raketu

Uspješnim lansiranjem i inovativnim "hvatanjem" prvog stupnja rakete, Kina je prekinula američki monopol na višekratnu raketnu tehnologiju i postavila temelje za slanje taikonauta na Mjesec

Kineska svemirska agencija je 10. srpnja uspješno lansirala novu raketu-nosač Dugi marš 10B s kozmodroma Venčang u južnoj otočnoj pokrajini Hainan. Ova misija označila je povijesnu prekretnicu u kineskom svemirskom programu jer je tijekom nje obavljeno prvo uspješno kontrolirano hvatanje prvog stupnja rakete, kako bi on bio više puta iskorišten za lansiranja. Veliko zadovoljstvo zavladalo je nakon uspješnog "hvatanja" prvog stupnja rakete, pogotovo iz razloga što je ono uspjelo već pri prvom pokusnom letu potpuno nove rakete.

Hvatanje pomoću sajli

Umjesto vertikalnog slijetanja na tlo ili platformu u oceanu te oslanjanja na vlastite noge, ili pak hvatanja posebnim mehaničkim rukama, kao što je to dosad činio SpaceX, Kina je primijenila potpuno drukčiji, vlastiti tehnološki pristup. Otprilike šest minuta nakon polijetanja, prvi stupanj rakete počeo se spuštati prema platformi od 25.000 tona smještenoj na otvorenom moru.

Umjesto klasičnog mekog dodira s podlogom, prvi stupanj rakete uhvaćen je "u letu" pomoću napetih čeličnih sajli i mreže koja se kretala na robotskim tračnicama duž palube. Tim inovativnim sustavom eliminirana je potreba za teškim stajnim trapom i dodatnim gorivom koje rakete inače troše za završno lebdjenje prije mekog slijetanja. Isto tako, eliminirana je potreba iznimno preciznog upravljanja u posljednjim sekundama slijetanja, budući da na platformi ovog dizajna ima dovoljno mjesta za manja odstupanja.

Cilj je – Mjesec

Ovaj uspjeh ujedno označava stvarni početak razvoja obitelji raketa Dugi marš 10, čija je svrha slanje kineskih posada, tj. taikonauta, u svemir. Prema postojećim planovima, ova će tehnologija omogućiti slanje posada u orbitu oko Mjeseca 2028. godine, a potom i njihovo prvo slijetanje na lunarnu površinu do 2030. godine. Krajnji cilj ovog programa je uspostava Međunarodne lunarne istraživačke baze početkom narednog desetljeća.

How the cable was closing up & catching of the CZ-10B 1st stage. pic.twitter.com/HZsZmKkRHN — Ace of Razgriz (@raz_liu) July 10, 2026

Pogonski stupanj klase Dugi marš 10B koristit će se i za letove inačice Dugi marš 10A. Ta će konfiguracija upotrebljavati drugi stupanj na kerozin, za razliku od modela B s metanom. Namjena će joj biti lansirati novu kapsulu za prijevoz posade Mengzhou prema kineskoj svemirskoj postaji Tiangong. Ta kapsula će u potpunosti zamijeniti dosadašnji model Shengzhou.

Ovaj uspjeh kineskog svemirskog programa pokazuje i odmak od tehnologije koju je osmislio SpaceX te otvara vrata i za drugi održivi način ponovnog iskorištavanja raketa, odnosno ključnih komponenti njihovih pogonskih stupnjeva. K tome, tehnologija višekratnog korištenja ima za cilj omogućiti i jeftinije lansiranje buduće kineske konstelacije od nekoliko tisuća satelita, koji će tvoriti njihov pandan projektu Starlink.