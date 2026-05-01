Korak bliže svrhovitom pokretu: novi implantat sluša planove mozga prije pokretanja mišića

Kad god se u naslovu novinske tech-vijesti nađu „paraliza”, „moždani implantat” i „revolucionarno”, valja najprije skloniti nogu s papučice gasa: neurotehnologija je medijski atraktivno područje u kojem se znanstveni pomaci previše često predstavljaju spektakularnim pridjevima kao da će već sutra ujutro započeti besplatna masovna distribucija kiborških nadogradnji za "svekoliko pučanstvo".

Međutim, jedna nova priča ipak zaslužuje pozornost. Ne zato što je jednom čovjeku u mozak kirurški ugrađen „neuronski čip”, nego zato što je taj implantat postavljen ondje gdje istraživače zanima nešto više od običnog mišićnog signala – zanima ih kako mozak pretvara misao u akciju, kako oblikuje namjeru i kako planira radnju [1]. Priča govori o 41-godišnjem Brandonu Pattersonu koji je 2017. godine ostao paraliziran nakon prometne nesreće, a sada je volontirao u eksperimentalnom postupku tijekom kojega mu je neurokirurški tim s University of Colorado Health (UCH) i Colorado University Anschutz Campus (CUAC) ugradio sučelje mozak-računalo (Brain-Computer Interface, BCI) kao dio istraživačkog programa u kojega su uključeni i Caltech, USC te Blackrock Neurotech – sve redom imena iz prve lige suvremene računalne neurotehnologije.

Prema službenom priopćenju CUAC-a, implantat će bilježiti i tumačiti električne signale njegova mozga, analizirati i učiti odnos između moždane aktivnosti i namjeravanog ponašanja, te se potom povezivati s vanjskim uređajima poput računala ili robotske ruke. Istodobno, tim planira stimulirati i osjetna područja mozga kako bi pokušao vratiti osjet šake.

Nisu svi „čipovi u glavi“ ista priča

U javnosti se gotovo sve što uključuje elektrode i mozak pojednostavljeno svodi na „čip u glavi”. To je možda prihvatljivo kao atraktivan novinski naslov, ali daleko nedovoljno za stvarno razumijevanje suvremene neurotehnologije. Sučelje mozak-računalo nije samo po sebi jedna tehnologija nego je BCI zajednički naziv koji objedinjava čitavu lepezu pristupa: neki sustavi hvataju moždane signale s površine glave, drugi s površine mozga, treći elektrodama ulaze dublje u sivu koru; neki služe za upravljanje kursorom, neki za govor, neki za proteze, a neki pokušavaju dodati i povratnu osjetnu informaciju. Drugim riječima, nije sve isto samo zato što pacijent na novinskoj fotografiji ili YouTube prezentaciji ima u glavu „uštekan“ kabel, port i tri metalna priključka.

Tri utičnice za mozak usađene u glavu Brandona Pattersona The Denver Post

Pattersonov je slučaj zanimljiv upravo zato što se u njegovom slučaju ne cilja samo na pokušaj povratka klasične „izlazne” motorike, odnosno na ponovnu uspostavu pokreta ruku ili nogu koje su ostale paralizirane nakon ozljede. Kod njega uređaj nije implantiran u motoričke regije moždane kore, nego u „nadzorne zone“ koje su hijerarhijski iznad tih izvršnih motoričkih centara, dakle u ona područja koja omogućuju integraciju osjeta (senzorike) s pokretima (motorikom), to jest prirodniju i potpuniju senzomotoričku kontrolu.

Do sada se većina BCI zahvata usmjeravala na čisto motoričke regije (i izravnu stimulaciju živaca zaduženih za pokrete), no ovaj usadak koji je kirurški implantiran u višim senzomotoričkim područjima bi trebao dati uvid u to kako ljudski mozak funkcionira tijekom svakodnevnog mišljenja, planiranja i posljedičnog kretanja. Umjesto da se elektrodama bilježi i potiče samo završna naredba „pomakni prst”, pokušava se „slušati“ što mozak radi prije toga, dok još slaže plan što uopće želi učiniti.

Od primarne motorike prema namjeri

Primarna motorna kora je koordinator u završnoj izvedbi pokreta, dok su neka viša (parijetalna i frontalna) područja značajnije uključena u planiranje, odabir cilja, usmjeravanje pažnje i pretvaranje osjeta i odluke u radnju. Mada to nije strogo podijeljena birokracija mozga (sa zasebnim šalterom za „namjeru” i susjednim šalterom za „pokret”), razlika ipak postoji: negdje se više „misli i planira što učiniti”, a negdje se više „izdaju naredbe”.

To nije posve nova premisa: još je Caltechova linija istraživanja, koju je vodio Richard Andersen, razradila koncept da se u stražnjem dijelu parijetalnog korteksa (posterior parietal cortex, PPC) nalazi jasan izvor neuronskog signala „namjere“. U preglednom radu objavljenom u PNAS-u 2019. autori opisuju PPC kao kortikalno područje više hijerarhijske razine u kojem se obrađuju namjere pokreta, a ne samo mehanička, motorička izvedba [3]. U istom pregledu navodi se da se iz tog područja mogu relativno lako dekodirati ciljevi kretanja te da je zbog bogatstva akcijskih varijabli prikladno za vrlo širok raspon neuroprotetskih primjena. Ukratko: ideja da je vjerojatno pametnije poslušati „što osoba želi učiniti” nego samo „koji bi se mišić trebao aktivirati” već nekoliko godina ima vrlo ozbiljnu znanstvenu pozadinu.

Iz opisu projekta iz Colorada iščitava se upravo ta logika: istraživački tim ne govori samo o povratku motorike, nego i o proučavanju planiranja, odlučivanja i pretvaranja misli u radnju tijekom duljeg vremena. To je već korak prema dvosmjernom, „pametnijem” BCI-ju – onom koji ne služi samo kao „neuronski joystick“, nego kao prozor u bogatiji, složeniji dio moždane dinamike. Ako se tome pridoda i stimulacija senzoričkih regija moždane kore radi vraćanja osjeta, dobiva se jasan obris nečega što bi jednog dana moglo biti bliže funkcionalnoj petlji nego jednostavnom „daljinskom upravljaču na kortikalni pogon“.

Tijekom neurokirurškog zahvata implantacije pozicija elektroda se nadzire uživo pomoću neuroimaging tehnika (MRI, CT) UCHealth

Što je do sada postignuto

Ipak, tu treba zastati i utišati dramatičnu glazbu iz medijske prezentacije. Ono što zasad realno postoji jesu službene izjave istraživačkog tima, preliminarni izvještaji i rani dojmovi iz iskustva jednoga pacijenta. Časopis People i medijska kuća CBS navode da je Patterson nakon zahvata rekao da osjeća prste i da mu se čini kao da ih može osjetiti kako se miču, iako se ništa vidljivo ne pomiče[2]. To jest zanimljivo, potencijalno vrlo važno i nipošto bezvrijedno, ali to još nije isto što i čvrst, objavljen i provjeren klinički dokaz trajnog i funkcionalno relevantnog povrata osjeta ili pokreta. Drugim riječima: subjektivan doživljaj nije isto što i mjerljiv ishod, baš kao što ni prvi pozitivan nalaz u laboratoriju nije isto što i rutinska primjena terapije.

Zasad nema javno prezentirane velike studije koja bi pokazala koliko precizno Patterson može upravljati uređajima, koliko se dobro dekodiraju različite namjere pokreta, koliko je stabilan signal (kroz mjesece i godine, a ne tek „na kratke staze“), koliki su rizici komplikacija i kako sve to izgleda u odnosu na druge BCI pristupe. Istraživački tim u svojem priopćenju otvoreno kaže da će uređaj ostati implantiran godinama upravo zato da bi se takvi podaci prikupljali i bilježili u svrhu proučavanja kako signali predstavljaju složene kognitivne zadatke, kako se mijenjaju iz dana u dan i kako reagiraju na stimulaciju.

Utrka BCI-ja se zahuktava

Ipak, zahvat kojem je podvrgnut Patterson nije tek usamljena egzotika, nego predstavlja dio sve gušće i sve življe BCI-scene: Reuters je u siječnju izvijestio da Neuralink ima 21 sudionika uključenog u ispitivanja diljem svijeta, što pokazuje da se neurotehnologija iz faze „jedan pacijent kao dokaz koncepta” polako pomiče prema brojnijim kliničkim programima. Za to vrijeme, brojne druge tvrtke i akademski istraživački timovi ciljaju drukčije niše – od motoričke kontrole do obnove govora [4].

Posebno je zanimljivo izvješće o dvjema studijama u New England Journal of Medicine koje su pokazale kako BCI može pomoći oboljelima od ALS-a (progresivna bolest motoričkih neurona s posljedičnim teškim oblikom paralize od koje je primjerice bolovao genijalni teorijski fizičar Stephen Hawking) da ponovno komuniciraju.

Jednako snažan smjer razvoja jest i vraćanje komunikacije onima koji su ostali „zaključani“ u tijelu koje ih više ne sluša. U jednom kliničkom slučaju, implantat s Blackrockovim mikroelektrodnim poljima bilježio je neuronsku aktivnost iz područja povezanih s jezikom i govorom te omogućio dekoderu da brzo uči i prilagođava se; ukratko – pacijentove misli su dekodirane i pretvarane u signale iz kojih se može sintetizirati govor. To je važan podsjetnik da BCI više nije samo priča o kontroliranju kursora za igranje na računalu ili za pomicanje robotske ruke.

Upravo zato priču o BCI iz Colorada ne treba iščitavati kao još jednu epizodu već pomalo izraubanog serijala „Tko je bolji, Musk ili svi ostali?”, iako će internetska dežurna trač-ekipa, naravno, pokušati baš to. Puno je važnije uvidjeti da se područje razgranava: jedni su „u lovu“ na govor, drugi na motoriku, treći na osjet, a četvrti pokušavaju kombinirati sve zajedno. Negdje se ide prema sve invazivnijim i signalno bogatijim implantatima, a drugdje prema manje invazivnim kompromisima. U toj šumi pristupa Colorado-BCI je zanimljiv zato što pokušava pomaknuti fokus prema višim kognitivno-senzomotoričkim razinama i dugoročnom proučavanju kako mozak planira, koordinira i generira akciju.

Problem nije samo tehnologija

Tehnički dio priče o BCI-ju zvuči futuristički impresivno: elektrode, neuroni, dekoderi, strojno učenje, robotske ruke, sintetski glas... No, nije ništa manji od inženjerskog problema je njegov medicinski dio. U veljači ove godine je STAT iz Boston Globe Media upozorio da BCI-ji imaju regulatorni problem koji uopće nije trivijalan: medicinski i zakonski gledano, oni ne „liječe bolest” u klasičnom smislu, pa je teško jasno definirati i mjeriti njihovu terapijsku vrijednost. Drugim riječima, kad uređaj ne uklanja uzrok bolesti nego posreduje neku funkciju, nije uvijek jednostavno odlučiti što točno znači klinički uspjeh i kako ga dokazati dovoljno uvjerljivo za investitora, regulatora, za platitelja medicinskih troškova i za svakodnevnu praksu [5].

To zvuči birokratski bezlično i suhoparno, ali nije nimalo nevažno u svjetlu potencijala za razvoj takvih tehnologija. „Može li pacijent klikati po ekranu?“ – Može. „Je li to dovoljno da uređaj postane standardna medicinska terapija?“ – Ne nužno. „Pa dobro, može osjetiti prste?“ – On kaže da može! „Sjajno! Je li to prolazni fenomen, subjektivan dojam, parcijalni efekt ili početak stabilnog povrata funkcije?“ – E, to se tek treba pokazati u daljnjim istraživanjima.

Neurotehnologija je prepuna uzbudljivih demonstracija, baš kao što je medicinska povijest prepuna izvrsnih ideja koje su se razbile o zid dugoročnih podataka, zakonskih propisa, sigurnosne provjere, trajnosti, cijene i stvarne korisnosti.

Neuroimplantati su sve precizniji, sofisticiraniji i manje traumatički za moždano tkivo W. Hong Yeo

Kuda sve ovo vodi?

Treba jasno reći: ako se ovakav pristup pokaže uspješnim, potencijal nije malen. BCI implantat u višim moždanim područjima mogao bi pomoći preciznijem i bržem dekodiranju cilja radnje – ne samo „pomakni”, nego možda „posegni”, „uhvati”, „zadrži”, „otpusti”, pa čak i „odaberi između više mogućih radnji”. Doda li se tome povratna osjetna stimulacija, nastaje mogućnost prirodnijeg upravljanja vanjskim uređajima, od računalnog sučelja do neuroproteze. Dugoročno, istraživači iz Colorada čak spominju da bi prikupljanje podataka iz takvih područja moglo pomoći u razumijevanju kognitivne kontrole, učenja i odlučivanja, s mogućim implikacijama i za poremećaje raspoloženja ili demenciju. To je zasad vrlo dalek horizont, ali uopće nije besmisleno razmišljati i u tom pravcu.

Drugim riječima, ovaj zahvat nije važan zato što bi sutra mogao nekoga iz kolica podići na noge. Važan je zato što pokazuje promjenu smjera: od sirove motoričke komande prema pokušaju da se uđe u neuralni prostor u kojem nastaju odluka, plan i osjet. To je intelektualno zanimljiviji i možda klinički plodniji put, ali je istovremeno daleko složeniji, sporiji i skloniji razočaravajućem ishodu ako ga mediji pokušaju prodavati kao instant-čudo. Mozak, naime, nije tipkovnica s nekoliko prečaca, nego ekstremno složena organska galaksija u kojoj se najjednostavnija radnja odvija na više katova i u puno još uvijek preslabo osvijetljenih hodnika. A mediji ne vole takvu složenost jer je daleko manje „klikabilna“ od atraktivno pojednostavljenih „udarnih“ izraza u naslovima vijesti na portalima i u časopisima.

Rani korak

Dakle, je li riječ o stvarnom značajnom napretku? Jeste – u smislu istraživačkog i konceptualnog pomaka. A je li riječ o gotovoj terapijskoj revoluciji? Ne, to nipošto nije. Pattersonov implantat iz Colorada sam po sebi sasvim sigurno nije početak ere u kojoj će se paraliza elegantno ukloniti jednim neurokirurškim zahvatom i uz malo algoritamske AI-magije. Ali sasvim sigurno jeste dobar znak da se BCI područje razvija prema nečemu zrelijem od dosadašnje inženjerske fascinacije samim „čipom u mozgu”.

Jer, manje je bitno što je u glavu ušarafljen metal, a puno važnije što se pokušava razumjeti i iskoristiti ono što se u glavi događa neposredno prije nego što misao postane pokret. U tom smislu, priča iz Colorada nije ni isprazni hype ni čudo medicine, nego ozbiljan, zanimljiv i još uvijek vrlo rani korak prema tehnologiji koja bi jednog dana mogla vratiti dio onoga što je ozljeda ili bolest uzela.

Literatura

[1] CU Anschutz / UCHealth. Colorado's first implanted brain-computer interface surgery marks a new era in neurological research

[2] People / CBS. Paralyzed man gets brain-computer implant in breakthrough procedure

[3] Andersen RA, Aflalo TN, Kellis S. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019;116(13):5938–5947 Posterior parietal cortex as a potential cortical neural prosthetic target.

[4] Reuters. Elon Musk's Neuralink says it has 21 participants enrolled in trials

[5] STAT. Brain-computer interfaces face FDA regulatory hurdles