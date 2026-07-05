Lansirana je NASA-ina misija s ciljem spašavanja svemirskog teleskopa Swift

Iz atola Kwajalein u Južnom Pacifiku uspješno je lansirana misija s ciljem podizanja orbite NASA-ina svemirskog teleskopa punog naziva Neil Gehrels Swift Observatory. Robotsku servisnu letjelicu LINK, koju je konstruirala tvrtka Katalyst Space, u orbitu je ponijela raketa Pegasus XL tvrtke Northrop Grumman. Raketa je lansirana s prilagođenog zrakoplova Stargazer L-1011 na visini od približno 40.000 stopa (12,2 km), u petak, 3. srpnja, u 20:36 sati po lokalnom vremenu Maršalovih Otoka.

Spasilačka misija Swift Boost

Nakon što je LINK dosegnuo orbitu, stručni timovi uspješno su uspostavili komunikaciju s robotskom letjelicom, što je ujedno bila i njezina prva operacija u orbiti nakon lansiranja i odvajanja od rakete. Uspostavljanjem signala potvrđeno je da su se solarni paneli letjelice uspješno otvorili te da energetski sustavi rade ispravno.

Tijekom sljedećih nekoliko tjedana, Katalyst će provoditi postupke provjere sustava letjelice. Ti procesi uključuju detaljne procjene njezina pogona, senzora te navigacijskih sustava kako bi se osigurala potpuna funkcionalnost prije ključne faze misije Swift Boost.

Neil Gehrels Swift Observatory / ilustracija

Spajanje i podizanje

Nakon završetka provjera, LINK će se približiti Swiftu i provesti detaljan pregled ovog 21 godinu starog opservatorija. Ovaj korak prethodi konačnom zahvaćanju i podizanju teleskopa.

Zemljina atmosfera, naime, stvara otpor za svemirske letjelice u niskoj orbiti, što postupno smanjuje njihovu visinu ako nemaju vlastite pogonske sustave za održavanje položaja. Nedavna sunčeva aktivnost dodatno je pojačala ovaj učinak na opservatorij Swift, zbog čega je njegova orbita propadala brže nego što se predviđalo. Iz tog je razloga NASA u rujnu prošle godine sklopila ugovor s tvrtkom Katalyst kako bi ubrzala Swift, a tvrtka je imala manje od godinu dana za dizajn, izgradnju, testiranje i lansiranje letjelice LINK – što je moguće obaviti samo u agilnom tehnološkom startupu, a vrlo teško unutar državne svemirske agencije.

Cijeli proces premještanja i podizanja NASA-ina opservatorija na višu orbitu odvijat će se postupno i trajat će tijekom nekoliko mjeseci. Konačni je cilj osigurati stabilnost i sigurnost satelitu na višoj orbiti te mu omogućiti nastavak rada.