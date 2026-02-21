Laserski "svjetionici" na Mjesecu mogli bi služiti za navigaciju i sinkronizaciju vremena

Znanstvenici predlažu postavljanje naprednih laserskih sustava u Mjesečeve kratere kako bi omogućili sigurnu navigaciju u potpunom mraku i revolucionarno unaprijedili sinkronizaciju vremena na Zemlji

Buduće misije na Mjesec mogle bi se oslanjati na revolucionarni sustav ultra-stabilnih lasera smještenih unutar trajno tamnih regija u blizini mjesečevih polova. Naime, prema najnovijim prijedlozima znanstvenika, objavljenima u obliku znanstvenog rada na servisu arXiv, takvi bi laseri, smješteni u kraterima koji nikada ne dobivaju Sunčevu svjetlost, služili bi kao svojevrsni "svjetionici" za astronaute i robotska lunarna vozila. Glavni cilj je omogućiti sigurno slijetanje letjelica i kretanje u uvjetima potpune tame, gdje tradicionalni navigacijski sustavi često zakazuju.

Precizna navigacija i komunikacija

Srce predloženog sustava čini kriogeni laser koji koristi blok ultra-čistog silicija za održavanje savršeno sinkroniziranih svjetlosnih valova. Zahvaljujući ekstremno niskim i stabilnim temperaturama u Mjesečevim kraterima, silicijski blok ne doživljava termičke kontrakcije ni ekspanzije te samim time jamči stabilnost kakvu je gotovo nemoguće postići na Zemlji. To, pak, osigurava da duljina putanje svjetlosti ostane apsolutno konstantna.

Laseri tako ne bi služili tek kao lokalni orijentir, već bi mogli postati temelj nekog budućeg "lunarnog GPS-a". Plan predviđa da laser emitira trajni signal prema mreži satelita u Mjesečevoj orbiti, omogućujući istraživačima precizno pozicioniranje na površini. Uz navigaciju, laserska tehnologija donosi i drastično ubrzanje prijenosa podataka. NASA-ini testovi u sklopu misije Artemis II već ukazuju na to da bi laserska komunikacija mogla povećati dostupnu propusnost do 100 puta u usporedbi s tradicionalnim radio-valovima.

Povrh toga što bi olakšao navigaciju na Mjesecu, ultra-stabilni laserski "svjetionik" mogao bi imati dalekosežne posljedice za znanost na Zemlji. Djelujući kao referentni izvor, ovaj sustav bi mogao pomoći u sinkronizaciji atomskih satova diljem svijeta. Takva preciznost neophodna je za napredne globalne komunikacije, sustave navigacije na Zemlji te složena znanstvena mjerenja koja zahtijevaju savršeno usklađeno vrijeme – pogotovo ako znamo da je pitanje "lunarne vremenske zone" za buduće misije i dalje otvoreno.

Budućnost istraživanja Mjeseca

Iako je projekt postavljanja lasera u kratere trenutno u konceptualnoj fazi, on predstavlja ključni dio šire strategije za uspostavu održive prisutnosti na Mjesecu. Suradnja između agencija poput ESA-e i privatnih tvrtki poput Intuitive Machines već se fokusira na razvoj interoperabilnih mreža koje će podržavati buduće robotske i ljudske misije. Laserski sustavi trebali bi omogućiti slanje HD videozapisa, telemetrije i glasovnih poziva s minimalnim kašnjenjem.

Daljnji razvoj ove tehnologije uključuje i primjenu fotoničkih kristala koji omogućuju prilagodbu frekvencija lasera, što je ključno za održavanje stabilne veze na udaljenostima većim od 380.000 kilometara između Zemlje i Mjeseca.