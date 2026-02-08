LG predstavio novu generaciju velikih ekrana za trgovine i trgovačke centre

Veliki trgovački centri sve se više oslanjaju na integrirane sustave zaslona umjesto na samostalne ekrane, a impresivan izložbeni prostor tvrtke LG na sajmu ISE 2026, koji se prostirao na 1.184 četvorna metra, jasno odražava ovu promjenu. Na sajmu je LG pokazao kako se komercijalni poslovni monitori kombiniraju s upravljačkim softverom i alatima za automatizaciju u maloprodaji, ugostiteljstvu, obrazovanju i operativnim okruženjima. Iako je izložba bila usmjerena na poslovne korisnike, mnogi od predstavljenih sustava ciljaju na prostore namijenjene široj javnosti, kao što su trgovački centri, supermarketi i brendirane trgovine.

LG Electronics predstavio je niz zaslona i softverskih usluga usmjerenih na poduzeća, s ciljem standardizacije načina na koji se ekrani, sadržaj i analitika implementiraju u velikim razmjerima. Centralna tema bio je LG Business Cloud, platforma koja povezuje hardver za digitalno oglašavanje s daljinskim nadzorom, kontrolom sadržaja i prikupljanjem podataka. Scenariji za maloprodaju prikazani na ISE sajmu uključivali su centralizirano upravljanje digitalnim natpisima na više lokacija, praćenje potrošnje energije i prediktivna upozorenja na hardverske probleme. Kako izvještava TechRadar, LG je ove alate demonstrirao kroz simulirane maloprodajne trgovine koje izgledaju i funkcioniraju kao stvarne, umjesto da prikazuje tehničke kontrolne ploče ili složena softverska sučelja.

Nova hardverska rješenja: od MAGNIT-a do E-papira

Tvrtka je također najavila novi hardver, uključujući LG MAGNIT Micro LED sustav za digitalno oglašavanje i LG E-Paper zaslon. LG MAGNIT koristi modularne Micro LED panele koji se mogu sastaviti u različitim veličinama, s fokusom na dosljednost boja, preciznost prikaza tamnih scena i izolaciju kvarova putem tehnologije Line to Dot. S druge strane, E-Paper zaslon primjenjuje drugačiji pristup, oslanjajući se na električki nabijene čestice za prikaz statičnih slika bez stalnog napajanja. Dolazi u tankom formatu, debljine 17,8 mm na najdebljem dijelu, koja se sužava na samo 8,6 mm. LG sugerira da će ovaj uređaj biti idealan za oznake na policama, promotivne natpise i informativne ploče gdje je pristup električnoj energiji ograničen.

Tvrtka je također surađivala s poznatim brendovima kako bi pokazala kako zasloni funkcioniraju unutar tematskih komercijalnih okruženja. Jedan od primjera bio je ulazni prostor koji je uključivao LED toranj visok 4,2 x 5,6 metara i viseće prozirne mrežaste T-Mesh LED elemente koji su prikazivali aspekte korejske baštine koristeći modernu tehnologiju. Prozirni OLED paneli, kiosci i digitalne police radili su zajedno sa sustavima za sinkronizaciju zvuka i interakciju s pametnim telefonima. "Redefiniramo komercijalne prostore s integriranim ekosustavima koji nadilaze hardver", rekao je Park Hyoung-sei, predsjednik tvrtke LG Media Entertainment Solution. "Nastavkom jačanja naših softverskih rješenja i tehnologije, dobro smo pozicionirani da zadržimo vodstvo na globalnom tržištu komercijalnih zaslona, što nam omogućuje pružanje prilagođene vrijednosti koja potiče poslovni rast naših klijenata."

Za trgovačke centre, predstavljene tehnologije sugeriraju budućnost s manje statičnih postera, a više umreženih ekrana koji se ažuriraju na daljinu i omogućuju kontinuirano mjerenje učinkovitosti. Međutim, praktične koristi ovisit će o dugoročnoj pouzdanosti, operativnim troškovima i tome koliko su trgovci spremni prepustiti kontrolu centraliziranim platformama.