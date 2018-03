Lidar tehnologija za gledanje "iza ugla"

Automobili bi u budućnosti trebali biti gotovo potpuno samostalni u vožnji, a za postizanje tog cilja moraju biti u stanju "vidjeti" svijet oko sebe i do neke razine predvidjeti što će se sljedeće na cesti dogoditi. U tome bi im mogla značajno pomoći nova tehnologija koju razvijaju znanstvenici na Stanfordu, a koja uključuje skeniranje okoline pomoću lidara (laserskog radara) i detektiranje predmeta koji se nalaze izvan njegovog izravnog vidokruga.

Tehnologija na kojoj rade uključuje nadogradnju postojećih lidara, no koja umjesto izravno reflektiranih laserskih zraka mjeri one neizravno reflektirane, koje su se odbile od više površina. Lidar prvo skenira površine koje bi mogao iskoristiti kao "ogledalo" za snimanje iza ugla, potom prema njima upućuje laserski snop. On se raspršuje i pod uglom odbija prema predmetima koje želimo snimiti – a lidar potom detektira zrake koje su se odbile više puta (dakle od predmeta koji je primjerice iza ugla). Tako se dobiva "slika" onoga što se ne može izravno vidjeti.

Ono što tim sa Stanforda posebno ističe jest tehnologija raspoznavanja ovako raspršenih i reflektiranih zraka svjetlosti koja daje mnogo preciznije rezultate nego sve druge prije nje. Trodimenzionalne snimke predmeta izvan vidnog polja moguće je dobiti u samo nekoliko sekundi. Za sada je to postignuto u kontroliranim uvjetima kada je površina od koje se zrake reflektiraju unaprijed postavljena, i tada daje vrlo dobre rezultate što se tiče kvalitete snimki.

Kao najvjerojatnije područje primjene vide autonomne automobile kojima je bitno da vide automobile, pješake i druge objekte iza ugla ceste, kako bi na vrijeme mogli reagirati – no do toga će ovaj sustav trebati još mnogo unaprijediti kako bi radio i u realnim uvjetima.