Lov na tricij: nuklearni otpad pokreće fuzijske reaktore

Sve su glasniji pobornici nuklearne fuzije, procesa spajanja atoma koji oslobađa ogromnu energiju s minimalnim otpadom. No, fuziji je za gorivo potreban tricij, rijetki izotop vodika, kojeg trenutno nema dovoljno. U američkom Nacionalnom laboratoriju Los Alamos tricij žele izvući iz nuklearnog otpada, a kako to točno misle napraviti objasnit će na konferenciji ACS Fall 2025 koja se upravo održava u Washingtonu.

Deuterij i tricij

Ukratko, oni bi za stvaranje energije u fuzijskim reaktorima koristili deuterij i tricij. No, dok je deuterij lako dostupan, tricij je skup i rijedak; u cijelom svijetu ima ga tek 25 kg. Većina dostupnih zaliha dolazi iz fisijskih reaktora u Kanadi; tamošnji CANDU reaktori jedini sustavno i kontinuirano proizvode tricij kao nusprodukt svog rada.

Los Alamos raspolaže infrastrukturom potrebnom da bi se tricijem rukovalo u sigurnom i zaštićenom okruženju WETF, Los Alamos

Tricij bi dakako mogle proizvoditi i druge zemlje s velikim fisijskim reaktorima, no SAD, EU i druge zemlje zasad ovise o uvozu ili iznimno ograničenoj proizvodnji u sklopu istraživačkih ili vojnih programa.

Akcelerator čestica

U Los Alamosu tricij žele proizvesti iz još uvijek radioaktivnog nuklearnog otpada. Simulirani dizajn njihovog reaktora koristi akcelerator čestica za pokretanje reakcija cijepanja atoma; atomi se dijele, oslobađaju neutrone i na kraju proizvode tricij nakon niza drugih nuklearnih prijelaza.

Na taj način moglo bi se, izračunali su, proizvesti oko 2 kg tricija godišnje, koliko ga se trenutno proizvede u svim reaktorima u Kanadi. Ključna prednost ovakvog sustava bila bi učinkovitost jer bi se na taj način dobilo 10 puta više tricija nego iz postojećih fuzijskih reaktora iste toplinske snage.