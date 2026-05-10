Marsovskom roveru Curiosity bušilica zapela u kamenu, primoran je na zanimljiv manevar

Nakon višednevnih napora, NASA-in tim uspješno je oslobodio bušilicu rovera Curiosity od masivnog komada stijene, koji je neočekivano ostao pričvršćen za robotsku ruku tijekom uzorkovanja

Sandro Vrbanus nedjelja, 10. svibnja 2026. u 06:30

NASA-in rover Curiosity suočio se s nesvakidašnjim tehničkim izazovom tijekom istraživanja Marsove površine. Prilikom uzimanja uzorka, 25. travnja, stijena neformalno nazvana "Atacama" ostala je zaglavljena na bušilici koja se nalazi na kraju roverove robotske ruke. Riječ je o objektu promjera otprilike 45 centimetara pri bazi i debljine 15 centimetara, čija se masa procjenjuje na oko 13 kilograma.

Kad je Curiosity povukao robotsku ruku nakon bušenja, cijela se stijena neočekivano podigla s tla, pa ostala visjeti na glavi bušilice. Iako su slični procesi u prošlosti znali uzrokovati pucanje ili odvajanje gornjih slojeva stijena, ovo je prvi zabilježeni slučaj da je cijela stijena ostala pričvršćena za mehanizam.

Neuspješni početni pokušaji

Inženjerski tim zadužen za upravljanje roverom odmah je započeo s procedurama za oslobađanje opreme. Prvi pokušaj uključivao je aktivaciju vibracija same bušilice kako bi se kamen otresao, no inicijalni napori nisu urodili plodom. Kamere na prednjem dijelu rovera i navigacijske kamere na jarbolu potvrdile su bile da je "Atacama" i dalje fiksirana za ruku unatoč primijenjenim silama.

Novi pokušaj uslijedio je 29. travnja, kad su operateri promijenili orijentaciju robotske ruke i ponovno pokrenuli vibracije. Snimke procesa zabilježile su ispadanje pijeska s površine stijene, što je ukazivalo na određene pomake, no glavni dio stijene i dalje je ostao ovješen o rover, onemogućujući daljnji planirani rad znanstvenih instrumenata.

Shake, shake, shake it off…

Konačno rješenje pronađeno je 1. svibnja, kad je tim primijenio složeniju sekvencu pokreta. Tehnički manevar uključivao je jače naginjanje bušilice uz istodobnu rotaciju, vibriranje i okretanje svrdla. Iako je plan predviđao ponavljanje ovih radnji u više ciklusa, kamen se odvojio već tijekom prve runde, pri čemu se razbio u komade pri udaru o tlo.

Cijeli proces dokumentiran je crno-bijelim kamerama za izbjegavanje opasnosti i navigacijskim kamerama s rovera, što je stručnjacima na Zemlji omogućilo precizno praćenje situacije, a nama dalo jedinstven uvid u to kako izgleda kad se svrdlo bušilice zaglavi – na udaljenosti od preko 300 milijuna kilometara.

