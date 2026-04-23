MBR+ novi AOC-ov pristup smanjenju zamućenja pokreta na monitorima visokih frekvencija

Kako frekvencije osvježavanja gaming monitora prelaze 500 Hz, jasnoća prikaza pokreta postaje jedan od ključnih faktora za kompetitivne gamere. Stoga je AGON by AOC predstavio pregled svojih tehnologija za smanjenje zamućenja pokreta - MBR, MBR Sync i novu generaciju MBR+ uz objašnjenje njihove primjene i razlika u odnosu na konkurentska rješenja.

Zašto LCD monitori zamućuju pokret?

LCD zasloni koriste sample‑and‑hold način prikaza: svaki kadar ostaje na ekranu sve dok ne stigne sljedeći. Kako objašnjava Faruk Bekdemir, Technical Product Specialist Gaming & B2C u AGON by AOC, ljudsko oko prati objekt u pokretu, dok pikseli ostaju statični, što mozak interpretira kao zamućenje pokreta čak i kada je vrijeme odziva panela vrlo brzo. Rješenje je skraćivanje vremena tijekom kojeg je kadar vidljiv.

MBR - osnovni oblik strobiranja pozadinskog osvjetljenja

Standardni MBR (Motion Blur Reduction) koristi globalno strobiranje: pozadinsko osvjetljenje se gasi tijekom prijelaza piksela, a zatim kratko uključuje kako bi prikazalo dovršeni kadar.

raspon postavki: 1-20

niže vrijednosti: veća svjetlina

više vrijednosti: oštriji pokret, tamnija slika

optimalno za većinu korisnika: 10-14

zahtijeva fiksnu frekvenciju osvježavanja (nije kompatibilno s VRR‑om)

MBR je dostupan u cijeloj AOC GAMING G4 seriji, uključujući modele 24G42E, 25G42E i 27G42E (180 Hz).

MBR Sync - strobiranje uz aktivan VRR

MBR Sync uklanja potrebu za izborom između VRR‑a i smanjenog zamućenja pokreta. Sinkronizira strobiranje pozadinskog osvjetljenja s varijabilnom frekvencijom osvježavanja, čime omogućuje:

gaming bez tearinga

smanjeno zamućenje pokreta

stabilan prikaz i kada FPS varira

Dostupan je na najnovijim modelima G4 serije, uključujući 24G4ZR i 27G4ZR (260 Hz OC), Mini‑LED Dual‑Mode U27G4XM (160 Hz / 320 Hz), te modele visokih frekvencija poput 25G4SRE, Q25G4SR i 25G4KUR (do 400 Hz).

Učinkovitost raste s frekvencijom osvježavanja:

144-220 Hz: 0,5 ms MPRT

240 Hz i više: 0,3 ms MPRT

MBR+ AGON by AOC

MBR+ nova generacija strobiranja za 600 Hz eru

MBR+ debitira na modelima AGON PRO AG246FK6 i CS24A (oba 24,1", 610 Hz). Za razliku od klasičnog globalnog strobiranja, MBR+ koristi:

dvostruke svjetlosne trake

20 neovisnih LED zona

preciznu sinkronizaciju s iscrtavanjem slike po cijeloj površini panela

Rezultat je znatno manje preklapanje kadrova i ujednačenija jasnoća od vrha do dna ekrana. Pri 610 Hz, MBR+ postiže 0,3 ms MPRT, približavajući se teorijskim granicama LCD tehnologije.

Usporedba s NVIDIA G‑SYNC Pulsarom

AGON by AOC u ponudi ima i AG276QSG2 (27", 1440p, 360 Hz) s NVIDIA G‑SYNC Pulsar tehnologijom. Pulsar koristi sličan regionalni pristup kao MBR+, ali dodaje:

adaptivni overdrive po zonama

prilagodbu ovisno o frekvenciji osvježavanja

vrlo nisku razinu strobe crosstalka

Prema Bekdemiru, riječ je o najnaprednijoj implementaciji kombinacije VRR‑a i strobiranja na tržištu.

Značajka AOC MBR AOC MBR Sync AOC MBR+ Nvidia G-SYNC Pulsar Tip Globalno strobiranje Globalno strobiranje + VRR Strobiranje s „rolling scan“ pristupom Strobiranje s „rolling scan“ pristupom + VRR VRR kompatibilnost Ne Da Ne Da Zone strobiranja 1 (cijelo pozadinsko osvjetljenje) 1 (cijelo pozadinsko osvjetljenje) 20 LED grupa 10 horizontalnih traka Adaptivni overdrive Fiksni Fiksni Fiksni Dinamički (po zoni i frekvenciji) Strobe crosstalk Umjeren Umjeren Nizak Vrlo nizak Efektivna jasnoća Dobra pri visokim Hz Dobra uz uključen VRR Izvrsna pri 600 Hz+ Izvrsna (~4x) Hardverski zahtjevi Standardni skaler Standardni skaler Sustav dvostrukih svjetlosnih traka MediaTek skaler s G-SYNC-om Kontrola treperenja Fiksno vrijeme impulsa Varijabilno tempiranje Sinkronizirano po zonama Dinamička modulacija impulsa

Koju tehnologiju odabrati?

Prema službenim preporukama:

MBR / MBR+ - za igrače koji postižu stabilan, vrlo visok FPS i žele maksimalnu jasnoću pri fiksnoj frekvenciji osvježavanja.

- za igrače koji postižu stabilan, vrlo visok FPS i žele maksimalnu jasnoću pri fiksnoj frekvenciji osvježavanja. MBR Sync - za korisnike s promjenjivim FPS‑om koji žele VRR bez tearinga, ali i smanjeno zamućenje.

- za korisnike s promjenjivim FPS‑om koji žele VRR bez tearinga, ali i smanjeno zamućenje. G‑SYNC Pulsar - za one koji žele najbolje od oba svijeta bez prebacivanja načina rada.

