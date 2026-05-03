Meta se okreće svemiru za neprekidno napajanje podatkovnih centara i umjetne inteligencije

U partnerstvu s tvrtkom Overview Energy, Meta planira koristiti satelite za prikupljanje solarne energije u svemiru i njezino bežično slanje na Zemlju. Cilj je osigurati neprekidno napajanje za energetski gladne AI sustave

Podatkovni centri koji pokreću AI modele troše ogromne količine električne energije, a projekcije pokazuju da će se ta potrošnja samo udvostručiti do 2026. godine. U potrazi za rješenjem koje je i održivo i pouzdano, Meta je okrenula pogled prema gore, u svemir, s planom koji zvuči kao da je stigao izravno iz znanstvene fantastike.

Meta je objavila partnerstvo s tvrtkom Overview Energy kako bi energiju za svoje podatkovne centre crpila iz svemira. Ideja je iskoristiti neprekidnu sunčevu svjetlost u Zemljinoj orbiti i bežično je slati na planet, osiguravajući tako čistu energiju 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Koncept se oslanja na satelite smještene u geostacionarnoj orbiti, na visini od oko 35.000 kilometara, gdje nema oblaka ni noći. Ovi sateliti prikupljali bi solarnu energiju i pretvarali je u sigurne, nisko-intenzivne zrake bliske infracrvenom spektru. Te bi se zrake potom usmjeravale prema postojećim solarnim farmama na Zemlji.

Ključna prednost ovog pristupa je što ne zahtijeva izgradnju nove zemaljske infrastrukture. Postojeće solarne elektrane, koje su noću neaktivne, mogle bi primati energiju iz svemira i pretvarati je u električnu energiju na isti način kao što to čine sa Sunčevom svjetlošću. Time se postojeća infrastruktura koristi znatno učinkovitije, bez potrebe za dodatnim zemljištem ili složenim priključcima na mrežu.

Meta je već rezervirala kapacitet do jednog gigavata energije iz ovog budućeg sustava. Prva orbitalna demonstracija kojom će se energija poslati sa satelita na solarnu farmu planirana je za 2028. godinu, dok se početak komercijalne isporuke očekuje već 2030. godine.