Midjourney ulazi u sektor zdravstva s inovativnom tehnologijom za ultrazvučno skeniranje tijela

Platforma poznata po AI alatima za generiranje slika lansira Midjourney Medical, projekt koji spaja naprednu ultrazvučnu tehnologiju skeniranja tijela s opuštajućim iskustvom posjeta spa centrima

Sandro Vrbanus četvrtak, 18. lipnja 2026. u 15:18

Istraživački laboratorij Midjourney službeno je najavio ulazak u područje zdravstvene skrbi predstavljanjem inicijative pod nazivom Midjourney Medical. Prema prvoj objavi na njihovom blogu, cilj ovog projekta je "redefinirati temelje zdravstvene zaštite i promijeniti odnos ljudi prema vlastitom tijelu". Umjesto tradicionalnih, često neudobnih medicinskih pregleda, nova tehnologija nastoji ponuditi rješenje koje je istodobno moćno poput magnetske rezonancije ali i ležerno poput posjeta wellnessu.

Inovativni skener

Glavni stup ove inicijative je Midjourney Scanner, uređaj koji koristi naprednu tehnologiju ultrazvučne tomografije za dubinsko snimanje organizma. Proces skeniranja osmišljen je tako da traje najviše 60 sekundi. Pacijent u tom procesu staje na platformu unutar plitkog bazena, koja se zatim lagano spušta u vodu brzinom od oko pet centimetara u sekundi. Tijekom spuštanja, tijelo prolazi kroz prsten sastavljen od pola milijuna senzora koji emitiraju i bilježe ultrazvučne valove iz svih uglova.

Tehnička pozadina skenera oslanja se na veliku računalnu snagu i obradu golemih količina podataka. Svaki od stotina tisuća elemenata u senzorskom prstenu djeluje i kao zvučnik i kao mikrofon, proizvodeći terabajte podataka u sekundi. Prikupljeni podaci šalju se računalnom klasteru u kojem računala rekonstruiraju detaljnu mapu unutrašnjosti tijela na temelju promjena u obliku valova koji prolaze kroz različita tkiva, poput kože, masti, mišića i kostiju.

Kako bi tehnologiju učinio što privlačnijom za korisnike, Midjourney paralelno razvija koncept Midjourney Spa. Prvi takav wellness centar planiraju otvoriti krajem 2027. godine u San Franciscu, a nudit će hidromasažne kade, saune, bazene s hladnom vodom i posebne prostorije sa skenerima. Zamisao je da korisnici posjećuju njihove spa centre radi opuštanja i druženja, dok bi detaljno skeniranje sastava tijela i prikupljanje zdravstvenih podataka postali usputni dio rutine.

Ambiciozni planovi razvoja

Razvojni plan projekta podijeljen je u nekoliko ključnih faza unutar sljedećih nekoliko godina. Sljedećih 12 mjeseci bit će posvećeno usavršavanju hardvera i algoritama te provođenju istraživačkih ispitivanja. Nakon otvaranja prvog istraživačkog spa centra u San Franciscu, tvrtka planira širenje na još američkih gradova 2028. godine, kada će predstaviti i treću generaciju skenera s potpuno prilagođenim silicijskim čipovima koji će značajno poboljšati kvalitetu slike i brzinu rada.

Midjourney Spa, koncept
Midjourney Spa, koncept

Krajnji cilj je uspostavljanje mreže od preko 50.000 skenera diljem svijeta do 2031. godine, što bi omogućilo kapacitet od milijardu skeniranja mjesečno. Budući da medicinska tehnologija zahtijeva regulatorna odobrenja, Midjourney će započeti s pružanjem detaljnih mapa sastava tijela, dok će zahtjeve za naprednije dijagnostičke procedure postupno podnositi Američkoj agenciji za hranu i lijekove (FDA).

Podrška zajednice

U kompaniji procjenjuju da bi rano uočavanje promjena u tijelu i prilagodba životnog stila u budućnosti mogli spriječiti do 30% svih smrtnih slučajeva te smanjiti troškove zdravstvene skrbi za 50%. Ističu kako je ključno da ova tehnologija bude dostupna svima kako bi se kolektivno promijenio pristup preventivnom zdravlju.

Kao specifičnost ovog projekta naglašava se i sama struktura Midjourneyja. Laboratorij nema vanjskih investitora, već funkcionira kao neovisna istraživačka organizacija koju financira njezina zajednica. Iz tog razloga, Midjourney poziva širu javnost da se uključi u projekt, podijeli svoje mišljenje o dizajnu skenera i spa centara te aktivno sudjeluje u daljnjem razvoju ove tehnologije.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi