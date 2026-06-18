Midjourney ulazi u sektor zdravstva s inovativnom tehnologijom za ultrazvučno skeniranje tijela

Istraživački laboratorij Midjourney službeno je najavio ulazak u područje zdravstvene skrbi predstavljanjem inicijative pod nazivom Midjourney Medical. Prema prvoj objavi na njihovom blogu, cilj ovog projekta je "redefinirati temelje zdravstvene zaštite i promijeniti odnos ljudi prema vlastitom tijelu". Umjesto tradicionalnih, često neudobnih medicinskih pregleda, nova tehnologija nastoji ponuditi rješenje koje je istodobno moćno poput magnetske rezonancije ali i ležerno poput posjeta wellnessu.

Inovativni skener

Glavni stup ove inicijative je Midjourney Scanner, uređaj koji koristi naprednu tehnologiju ultrazvučne tomografije za dubinsko snimanje organizma. Proces skeniranja osmišljen je tako da traje najviše 60 sekundi. Pacijent u tom procesu staje na platformu unutar plitkog bazena, koja se zatim lagano spušta u vodu brzinom od oko pet centimetara u sekundi. Tijekom spuštanja, tijelo prolazi kroz prsten sastavljen od pola milijuna senzora koji emitiraju i bilježe ultrazvučne valove iz svih uglova.

Tehnička pozadina skenera oslanja se na veliku računalnu snagu i obradu golemih količina podataka. Svaki od stotina tisuća elemenata u senzorskom prstenu djeluje i kao zvučnik i kao mikrofon, proizvodeći terabajte podataka u sekundi. Prikupljeni podaci šalju se računalnom klasteru u kojem računala rekonstruiraju detaljnu mapu unutrašnjosti tijela na temelju promjena u obliku valova koji prolaze kroz različita tkiva, poput kože, masti, mišića i kostiju.

Kako bi tehnologiju učinio što privlačnijom za korisnike, Midjourney paralelno razvija koncept Midjourney Spa. Prvi takav wellness centar planiraju otvoriti krajem 2027. godine u San Franciscu, a nudit će hidromasažne kade, saune, bazene s hladnom vodom i posebne prostorije sa skenerima. Zamisao je da korisnici posjećuju njihove spa centre radi opuštanja i druženja, dok bi detaljno skeniranje sastava tijela i prikupljanje zdravstvenih podataka postali usputni dio rutine.

A technical dive inside our new "Midjourney Scanner" pic.twitter.com/wJBHz2O7ro — Midjourney (@midjourney) June 18, 2026

Ambiciozni planovi razvoja

Razvojni plan projekta podijeljen je u nekoliko ključnih faza unutar sljedećih nekoliko godina. Sljedećih 12 mjeseci bit će posvećeno usavršavanju hardvera i algoritama te provođenju istraživačkih ispitivanja. Nakon otvaranja prvog istraživačkog spa centra u San Franciscu, tvrtka planira širenje na još američkih gradova 2028. godine, kada će predstaviti i treću generaciju skenera s potpuno prilagođenim silicijskim čipovima koji će značajno poboljšati kvalitetu slike i brzinu rada.

Midjourney Spa, koncept

Krajnji cilj je uspostavljanje mreže od preko 50.000 skenera diljem svijeta do 2031. godine, što bi omogućilo kapacitet od milijardu skeniranja mjesečno. Budući da medicinska tehnologija zahtijeva regulatorna odobrenja, Midjourney će započeti s pružanjem detaljnih mapa sastava tijela, dok će zahtjeve za naprednije dijagnostičke procedure postupno podnositi Američkoj agenciji za hranu i lijekove (FDA).

Podrška zajednice

U kompaniji procjenjuju da bi rano uočavanje promjena u tijelu i prilagodba životnog stila u budućnosti mogli spriječiti do 30% svih smrtnih slučajeva te smanjiti troškove zdravstvene skrbi za 50%. Ističu kako je ključno da ova tehnologija bude dostupna svima kako bi se kolektivno promijenio pristup preventivnom zdravlju.

Kao specifičnost ovog projekta naglašava se i sama struktura Midjourneyja. Laboratorij nema vanjskih investitora, već funkcionira kao neovisna istraživačka organizacija koju financira njezina zajednica. Iz tog razloga, Midjourney poziva širu javnost da se uključi u projekt, podijeli svoje mišljenje o dizajnu skenera i spa centara te aktivno sudjeluje u daljnjem razvoju ove tehnologije.