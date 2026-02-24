Na Ruđeru za NATO stvaraju tekstil koji prkosi vatri, bakterijama i UV zračenju

Znanstvenici Instituta Ruđer Bošković, u suradnji s partnerima iz Austrije i Švicarske, razvijaju visokofunkcionalne materijale za vojsku, medicinu i civilnu upotrebu

Multidisciplinarni tim istraživača, predvođen znanstvenicama s Instituta Ruđer Bošković, započeo je rad na projektu SAFEGUARD koji bi mogao iz temelja promijeniti standarde zaštitne opreme. Riječ je o razvoju nove generacije tekstila s inovativnim oblogama koje istodobno nude otpornost na vatru, antimikrobnu zaštitu te visoku razinu UV zaštite. Projekt je financiran kroz NATO-ov program Znanost za mir i sigurnost, a primarni mu je cilj unaprijediti sigurnost profesionalaca u obrambenom sustavu, hitnim službama i zdravstvu.

Izazovi suvremenih materijala

Projekt punog naziva Secure, Antibacterial, Flame-retardant, Enhanced Guard Apparel for Resilient Defense vrijedan je ukupno 309.700 eura. Od tog iznosa, Institutu Ruđer Bošković dodijeljen je najveći udio od 45%, čime je potvrđena vodeća uloga hrvatskih znanstvenika u ovom istraživanju. Voditeljica projekta, dr. sc. Nives Matijaković Mlinarić iz Laboratorija za procese taloženja na IRB-u, ističe kako su istraživanja usmjerena na rješavanje konkretnih nedostataka današnjih materijala koji se uočavaju tek nakon dugotrajne upotrebe na terenu.

Dosadašnja praksa pokazala je da standardni zaštitni tekstili često gube svoja svojstva nakon višekratnog pranja ili dugotrajnog izlaganja ekstremnim uvjetima. Vlaga i znoj mogu pretvoriti tkaninu u podlogu za razvoj gljivica i bakterija, dok UV zračenje s vremenom slabi samu strukturu materijala. Poseban izazov predstavlja i toksičnost pojedinih kemikalija koje se trenutno koriste u tekstilnoj industriji, a koje mogu biti štetne za korisnike i okoliš. SAFEGUARD stoga inzistira na razvoju netoksičnih, ekološki prihvatljivih premaza.

IRB

Četiri ključna cilja projekta obuhvaćaju smanjenje rizika od opeklina, prevenciju oštećenja kože uzrokovanih suncem, poboljšanje higijenskih uvjeta te osiguravanje dugotrajnosti zaštitnih slojeva. Dr. sc. Matijaković Mlinarić naglašava kako se u radu kombiniraju kemija materijala, mikrobiologija i biomedicina. Uz iskusne znanstvenike, u projekt su uključeni i studenti koji se stipendiraju iz proračuna projekta, čime se osigurava prijenos znanja na mlađe generacije istraživača.

Međunarodna suradnja

Razvoj novih materijala odvija se kroz strogu podjelu rada unutar međunarodnog konzorcija. Dok tim na IRB-u razvija i usavršava sam zaštitni sloj koji se nanosi na tkaninu, švicarski Savezni laboratorij za znanost i tehnologiju materijala zadužen je za ispitivanje antimikrobnih svojstava. Istodobno, stručnjaci s Instituta za farmaceutske znanosti Sveučilišta u Grazu u Austriji provode rigorozne testove kako bi osigurali da su novi materijali potpuno sigurni u izravnom kontaktu s ljudskom kožom.

IRB

Ovaj projekt samo je jedan u nizu uspjeha IRB-a unutar NATO-ova programa SPS. Od 2024. godine Institut je ugovorio devet projekata ukupne vrijednosti oko 1,3 milijuna eura, pokrivajući širok spektar sigurnosnih izazova – od biološke do lučke sigurnosti. Važno je napomenuti da se sva istraživanja provode isključivo u mirnodopske i preventivne svrhe, a rezultati projekta SAFEGUARD svoju bi primjenu, osim u profesionalnim službama, mogli pronaći i u široj civilnoj potrošnji, poput opreme za boravak u prirodi.