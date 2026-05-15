NASA objavila preliminarni plan za misiju Artemis III u Zemljinoj orbiti

Objavljeni su prvi planovi za misiju Artemis III koja će kroz složeno spajanje letjelica u Zemljinoj orbiti testirati sustave ključne za buduće iskrcavanje astronauta na Južni pol Mjeseca

Sandro Vrbanus petak, 15. svibnja 2026. u 06:30
📷 Credit: NASA/Jim Ross
Nakon što je uspješno okončala misiju Artemis II i poslala četveročlanu posadu na put oko Mjeseca i natrag, američka svemirska agencija NASA ide dalje. Već se radi na definiranju okvira za misiju Artemis III, koja je, po novome, planirana kao let s posadom, ali samo u nisku orbitu Zemlje. Ova misija predstavlja ključni korak u testiranju sposobnosti sastajanja i pristajanja između kapsule Orion i komercijalnih sustava za slijetanje tvrtki Blue Origin i SpaceX.

Najsloženija misija ikad

NASA-ini inženjeri trenutačno evaluiraju potencijalne misije kako bi se smanjili operativni rizici. Sve to nužno je provesti prije povratka ljudi na površinu Mjeseca, koji je predviđen za kasniju misiju Artemis IV. Iz agencije ističu da je ovdje riječ o jednoj od najsloženijih misija koje su ikada poduzeli. Prvi put  NASA će koordinirati kampanju lansiranja koja uključuje više svemirskih letjelica, integrirajući nove privatne partnere i međusobno povezane operacije i letjelice.

Cilj je utvrditi kako Orion, posada i zemaljski timovi surađuju s hardverom ostalih kompanija prije nego što se započne s ostvarivanjem dugoročnih planova – izgradnjom baze na Mjesecu i pripremama za letove prema Marsu.

Tehnički profil

Tijekom misije Artemis III, raketa SLS lansirat će Orion s četveročlanom posadom iz Svemirskog centra Kennedy na Floridi. Umjesto uobičajenog gornjeg stupnja rakete, NASA će koristiti "spacer" – strukturu koja simulira masu i dimenzije gornjeg stupnja, ali bez pogonskih sposobnosti. Dizajn i izrada ovog elementa trenutačno su u tijeku.

Servisni modul Oriona u pripremi 📷 NASA/Jess Ruffa
Nakon što Orion stigne u orbitu, njegov europski servisni modul osigurat će pogon za postizanje orbite oko Zemlje. Takva orbita u niskoj orbiti Zemlje povećava šanse za uspjeh misije jer omogućuje više prilika za lansiranje različitih elemenata, uključujući SLS s Orionom te SpaceX-ov Starship i Blue Originov Blue Moon Mark 2. NASA također definira operativne koncepte prema kojima bi astronauti mogli ući u barem jedan od testnih modela sustava za slijetanje, nakon što oni budu spojeni s Orionom.

Napredna testiranja sustava

Posada će na misiji Artemis III provesti više vremena u kapsuli Orion nego što je to bio slučaj tijekom misije Artemis II. To će omogućiti detaljniju procjenu sustava za održavanje života, dok će se po prvi put u praksi demonstrirati performanse sustava za pristajanje. Osim toga, agencija planira testirati nadograđeni toplinski štit tijekom povratka Oriona na Zemlju, što bi trebalo omogućiti fleksibilnije i robusnije profile ponovnog ulaska u atmosferu za buduće letove.

U narednim tjednima NASA će nastaviti s preciziranjem planova, uključujući vremenski okvir za odabir astronauta i mogućnosti procjene novih Axiomovih svemirskih odijela. Budući da se za ovu misiju neće koristiti mreža Deep Space Network, agencija traži rješenja za poboljšanje komunikacije sa zemljom te razmatra interes međunarodnih i domaćih partnera za raspoređivanje CubeSat satelita u orbiti. Sve ove aktivnosti čine temelj za uspostavljanje trajnog ljudskog prisustva na Mjesecu, poruka je iz NASA-e.

