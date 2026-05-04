NASA "potpalila" litijski elektromagnetski potisnik za svemirski pogon

Uspješnim testiranjem prototipa na bazi litijske pare u laboratoriju JPL, NASA je postigla rekordne razine snage koje bi mogle omogućiti znatno učinkovitije misije s posadom na Mars

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 4. svibnja 2026. u 21:07
📷 NASA/JPL-Caltech
U Laboratoriju za reaktivni pogon (JPL) u južnoj Kaliforniji nedavno je provedeno testiranje tehnologije koja ima potencijal promijeniti način putovanja kroz Sunčev sustav. Krajem veljače tim stručnjaka prvi je put, nakon više godina razvoja, pokrenuo elektromagnetski potisnik koji koristi paru metalnog litija. Testiranje je provedeno na razinama snage koje premašuju sve dosadašnje testove ove vrste u SAD-u.

Rekordna snaga

Ovaj prototip, poznat kao magnetoplazmadinamički (MPD) potisnik, postigao je snagu od 120 kW, što je više od 25 puta snažnije od potisnika koji se trenutačno koriste na NASA-inim letjelicama, poput sonde Psyche. Tijekom pet paljenja, volframova elektroda u središtu uređaja užarila se do bijele boje, dosegnuvši temperaturu od preko 2.800 °C.

Električni pogon nudi značajnu prednost u odnosu na tradicionalne kemijske rakete jer troši do 90% manje pogonskog goriva. S druge strane, postojeći sustavi svemirskih potisnika koriste solarnu energiju kako bi ubrzavali gorivo i tako stvarali potisak, MPD tehnologija koristi interakciju jakih električnih struja i magnetskog polja za elektromagnetsko ubrzavanje litijske plazme. Direktor NASA-e Jared Isaacman istaknuo je kako ovaj uspjeh predstavlja stvarni napredak prema slanju američkih astronauta na Mars – što je njegov cilj o kojem često govori kao dugoročnoj misiji te agencije.

Znanstvenik gleda u vakuumsko postrojenje za kondenzabilna metalna pogonska goriva (CoMeT) u JPL-ovu Laboratoriju za električni pogon, gdje je testiran prototip snažnog električnog potisnika koji je razvio njegov tim 📷 NASA/JPL-Caltech
Testiranje je obavljeno u specijaliziranom vakuumskom postrojenju JPL-a koje omogućuje siguran rad s metalnim parama pri ekstremno visokim snagama, pri čemu je potvrđeno da sustav radi točno prema planu. Unutar vakuumske komore duge osam metara, potisnik je emitirao intenzivan crveni plamen, dokazujući funkcionalnost koncepta koji se istražuje još od šezdesetih godina prošlog stoljeća.

Izazovi budućih misija

Iako je postignutih 120 kW značajan korak, NASA-in dugoročni cilj je doseći snagu između 500 kW i jednog megavata po pojedinačnom potisniku. Za ljudsku misiju na Mars procjenjuje se da je potrebna ukupna snaga od dva do četiri megavata. To bi zahtijevalo rad više MPD potisnika istovremeno, uz neprekidni radni vijek duži od 23.000 sati, što predstavlja značajan inženjerski izazov zbog ekstremne topline kojoj su komponente izložene.

Kombinacija ove tehnologije s nuklearnim izvorom energije mogla bi drastično smanjiti masu pri lansiranju i omogućiti prijevoz teškog tereta potrebnog za održavanje života na drugom planetu. U nadolazećim godinama tim planira seriju novih testiranja kako bi provjerili izdržljivost materijala i dodatno povećali snagu sustava, pripremajući teren za "sljedeći veliki skok" u istraživanju svemira.

