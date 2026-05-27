NASA šalje robotske rovere i dronove u potragu za idealnim domom na Mjesecu

Na događaju u Washingtonu NASA je predstavila strateške ugovore za lunarna vozila i teretne sletne module, najavivši prve tri misije programa Moon Base i robotsko istraživanje Južnog pola Mjeseca

Sandro Vrbanus srijeda, 27. svibnja 2026. u 11:33

Američka svemirska agencija NASA objavila je sklapanje novih ugovora za razvoj lunarnih rovera i teretnih landera bez posade, čime započinje izgradnja prve stalne ljudske ispostave na drugom nebeskom tijelu – Mjesecu. Program pod nazivom Moon Base sada je, nakon inicijalne najave njegove tri faze, dobio i prve vremenske okvire lansiranja i korake za nadolazeće istraživačke misije u regiji Mjesečevog Južnog pola, koje prethode slijetanju astronauta u sklopu programa Artemis.

Direktor NASA-e Jared Isaacman na konferenciji za medije istaknuo je kako će svaka misija, s posadom ili bez nje, poslužiti kao prilika za učenje i svladavanje vještina potrebnih za rad u zahtjevnom svemirskom okruženju. Ciljevi programa obuhvaćaju znanstvena istraživanja, tehnološke inovacije s primjenom na Zemlji te pripremu za buduće misije na Mars.

Prve misije već ove godine

Za početak izgradnje održivih operacija, NASA je najavila prve tri misije iz programa Moon Base, s nekim od najvažnijih detalja koji će ih karakterizirati. Misija Moon Base I, čije je lansiranje planirano najranije u jesen ove godine, koristit će sletni modul Blue Moon Mark 1 Endurance tvrtke Blue Origin. Na Shackletonov greben na Mjesecu dostavit će mjerne instrumente za proučavanje interakcije potisnika s tlom i laserske nizove za precizno lociranje svemirskih letjelica, što ima za cilj pomoći u smanjenju rizika za ljudska slijetanja, planirana za 2028. godinu.

Preostale dvije misije planirane su također za ovu godinu, no nešto kasnije. Moon Base II će sletnim modulom Griffin tvrtke Astrobotic dopremiti više od 500 kilograma tereta, uključujući rover FLIP tvrtke Astrolab, radi testiranja sustava mobilnosti. Istodobnoo, misija Moon Base III koristit će lander Nova-C Trinity tvrtke Intuitive Machines kako bi provela istraživanje svjetlosnih pjega na Mjesečevoj površini, uz sudjelovanje Europske svemirske agencije (ESA) i Korejskog instituta za astronomiju i svemirske znanosti.

Razvoj terenskih vozila

U svrhu osiguravanja rane mobilnosti na Mjesecu, NASA je dodijelila 219 milijuna dolara tvrtki Astrolab i 220 milijuna dolara tvrtki Lunar Outpost za prvu fazu razvoja lunarnih terenskih vozila. Odabrani dobavljači imaju rok od 18 mjeseci za dovršetak dizajna, testiranje s posadom i pripremu za lansiranje – sve mora biti gotovo do 2028. godine.

Blue Origin Mark 1 Lunar Lander, Astrolab Crewed Lunar Rover, Lunar Outpost Pegasus rover, Firely Elytra Dark orbiter 📷 NASA/Aubrey Gemignani
Astrolab razvija vozilo CLV-1 mase oko 900 kilograma i brzine veće od 9,6 km/h, namijenjeno prijevozu astronauta i opskrbe. Lunar Outpost nudi Pegasus, lakše vozilo koje postiže brzine iznad 14,4 km/h i može operirati autonomno ili daljinski do godinu dana. Za dostavu ovih rovera na Južni pol, tvrtki Blue Origin dodijeljeno je 188 milijuna dolara, uz opciju produljenja ugovora vrijednu dodatna 280,4 milijuna dolara.

Dronovi za Mjesec

Na ovoj je konferenciji objavljeno i da agencija u sklopu misije MoonFall razvija projekt slanja četiriju bespilotnih letjelica na Mjesec, koje će kratkim skokovima pretraživati potencijalna mjesta za slijetanje astronauta. Laboratorij za reaktivni pogon (JPL) zadužen je za dizajn i testiranje prototipa, dok je tvrtka Firefly Aerospace odabrana za izradu svemirske letjelice koja će dronove transportirati iz Zemljine orbite. Lansiranje ove misije cilja se za 2028. godinu.

Dronovi će samostalno sletjeti na Mjesec i tijekom jednog lunarnog dana prikupljati snimke visoke rezolucije na nepristupačnim terenima. Nakon završetka leta, njihovi sustavi za preživljavanje lunarnih noći nastavit će s radom još nekoliko mjeseci.

