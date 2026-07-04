NASA traži dobrovoljce za godinu dana "svemirske" izolacije

U kolovozu 2027. godine pokreće se novi jednogodišnji projekt izolacije pod nazivom Moon and Mars Exploration Analog radi testiranja ljudske izdržljivosti i tehnologije u simuliranim uvjetima svemira

Američka svemirska agencija NASA započela je s regrutacijom sudionika za još jedan veliki istraživački projekt simulacije dubokog svemira. Nova jednogodišnja misija, nazvana Moon and Mars Exploration Analog, trebala bi započeti najranije u kolovozu 2027. godine. Izabrani dobrovoljci provest će godinu dana živeći i radeći u izoliranim, simuliranim međuplanetarnim uvjetima unutar svemirskog centra Johnson u Houstonu, čime će se replicirati okolnosti koje očekuju posade tijekom stvarnih misija na Mjesec i Mars.

Spoznaje prikupljene tijekom ovog projekta koristit će se za očuvanje sigurnosti i operativne spremnosti astronauta tijekom budućih dugotrajnih svemirskih misija. Dobiveni rezultati također će izravno oblikovati planove za održivu prisutnost ljudi u Lunarnoj bazi, planiranoj u sklopu programa Artemis. Kako bi osigurala najbolje kandidate, agencija traži pojedince koji moraju proći rigorozan selekcijski postupak, uključujući detaljne fizičke i psihološke procjene.

Spajanje dviju misija

Ova nova misija spaja elemente dosadašnjih NASA-inih sličnih programa HERA (Human Exploration Research Analog) i CHAPEA (Crew Health And Performance Exploration Analog). Spajanjem tih dviju komponenti istraživačima će se omogućiti jednostavnije i učinkovitije procjenjivanje prilagodbe astronauta u širokom rasponu potencijalnih scenarija. Unutar ovog integriranog sustava, stanište HERA koristit će se kao simulacija samog svemirskog broda, dok će stanište CHAPEA služiti kao planetarna baza.

U nastambi CHAPEA i trenutačno se nalazi testna "posada", koja je nedavno prošla 250 od planiranih 378 dana izolacije

U tim zatvorenim i izoliranim prostorima volonteri će simulirati višemjesečne letove prema udaljenim površinama i natrag na Zemlju. Osim boravka u zatvorenom prostoru, sudionici će izvoditi i simulirane površinske operacije, što uključuje "lažne" šetnje po Marsu te upravljanje roverom radi dolaska do istraživačkih lokacija koje se nalaze izvan glavnoga staništa. Pri svemu će im pomoći i tehnologije virtualne stvarnosti.

Zdravlje u izolaciji

Tijekom cijelog trajanja projekta Moon and Mars Exploration Analog, znanstvenici će pomno proučavati zdravlje i radni učinak posade pod utjecajem ograničenih resursa i visokih zahtjeva misije. Osim ljudskog faktora, ove zemaljske simulacije pomažu NASA-i da testira i potvrdi ispravnost hardvera, novih tehnologija, protokola te ostalih sustava potpore prije nego što se oni upotrijebe na stvarnim dugotrajnim misijama u dubokom svemiru.

Nažalost po naše čitatelje kojima bi godina "odmora od stvarnosti" možda dobro došla – natječaj je otvoren samo za trenutačne državljane SAD-a i vlasnike Zelenih karti za boravak u toj zemlji.