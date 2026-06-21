Nekadašnji šef Googlea Eric Schmidt osigurao ugovor s NASA-om za istraživanje Marsa

Schmidtova kompanija Relativity Space ušla je u partnerstvo za istraživanje Marsove atmosfere misijom Aeolus, koja bi trebala biti lansirana 2028. godine i poslužiti kao priprema za ljudske misije

Sandro Vrbanus nedjelja, 21. lipnja 2026. u 19:22
Jared Isaacman i Eric Schmidt objavili su javno-privatno partnerstvo 📷 Relativity Space
Jared Isaacman i Eric Schmidt objavili su javno-privatno partnerstvo Relativity Space

NASA je protekloga tjedna objavila novo javno-privatno partnerstvo s tvrtkom Relativity Space s ciljem unaprjeđenja znanosti o Marsu kombiniranjem svojih znanstvenih kapaciteta s inovacijama iz privatnog sektora. Prema ovom modelu, NASA će osigurati paket instrumenata za atmosferska istraživanja pod nazivom Aeolus, dok će Relativity Space isporučiti svemirsku letjelicu, raketu i transport znanstvenih instrumenata do Marsa. Ovo partnerstvo još jednom potvrđuje da se NASA sve više okreće privatnom sektoru, a u informatičkim je krugovima posebno zanimljivo jer je aktualni CEO Relativity Spacea – bivši direktor Googlea Eric Schmidt.

Ciljevi misije Aeolus

Lansiranje misije Aeolus planirano je za 2028. godinu, a riječ je o paketu od četiriju komplementarnih instrumenata koje je razvila NASA. Sustav je dizajniran kako bi pružio prvi integrirani, svakodnevni i globalni pregled Marsovih vjetrova, temperatura, prašine i oblaka. Poboljšanjem modela za prašinu, vjetrove i sezonsko ponašanje atmosfere, Aeolus će generirati detaljno znanje o okolišu potrebno za smanjenje rizika budućih slijetanja s posadom i bez nje. Ta će mjerenja izravno informirati sustave za ulazak u atmosferu, spuštanje i slijetanje te podržati sigurnije planiranje misija za neke buduće marsovske astronaute.

Znanstveni paket uključuje instrument Doppler Wind and Temperature Sounder (DWTS-Ozone) za mjerenje profila vjetra i temperature do 60 kilometara visine. Tu je i Thermal Limb Sounder (TLS), koji bilježi vertikalne profile temperature te opaža prašinu i oblake vodenog leda. Paket nadopunjuju Surface Radiometric Sensor Package (SuRSeP) za mjerenje energetske bilance površine i svojstava oblaka te širokokutna kamera Wide-Field Context Camera (WFCC) za svakodnevno snimanje atmosferskih aktivnosti.

Podjela operativnih uloga

Istraživači u NASA-inom istraživačkom centru Ames u kalifornijskoj Silicijskoj dolini dizajnirat će, izgraditi i integrirati navedene instrumente, dok će Relativity Space upravljati razvojem letjelice i operacijama misije.

Prema sporazumu, NASA će podržavati operacije znanstvenih instrumenata najmanje jednu marsovsku godinu, dok će tvrtka Relativity Space održavati svemirsku letjelicu. Kao dio dogovora, NASA će također razviti sustav za obradu podataka potreban za pretvaranje sirovih mjerenja u visokokvalitetne finalne "proizvode" koji će biti dostupni za široku znanstvenu upotrebu.

Direktor NASA-e Jared Isaacman istaknuo je da su ovakva javno-privatna partnerstva multiplikator snage u znanosti jer spajanje vrhunskih instrumenata s komercijalnim inovacijama smanjuje vrijeme potrebno da ključni podaci stignu do istraživača koji pripremaju buduće misije s posadom.

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