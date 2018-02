Nissan i DeNA počinju testiranje robotiziranih vozila

Nissan Motor Co. i DeNA Co. 5. ožujka počinju testiranje usluge mobilnosti robotiziranim vozilima Easy Ride koju razvijaju zajedno. Easy Ride je zamišljen kao usluga mobilnosti za svakoga tko želi slobodno putovati do željene destinacije u robotiziranom vozilu.

Testiranje će se održati u okrugu Minatomirai u japanskoj Yokohami. Sudionici će putovati predodređenim rutama u vozilima opremljenim sustavima za autonomnu vožnju. Ruta je duga otprilike 4,5 kilometara i spaja Nissanovo sjedište s trgovačkim centrom Yokohama World Porters.

Za učinkovito upravljanje flotom i veću sigurnost sudionika, Nissan i DeNA izgradili su centar za nadzor na daljinu opremljen njihovim naprednim tehnologijama

Nissan i DeNA testirat će i jedinstvene funkcije usluge Easy Ride. Posebna aplikacija putnicima omogućuje da tekstualnom porukom ili glasovnom naredbom objasne što žele i odaberu odredište s popisa predloženih destinacija. Na zaslonu u vozilu prikazuje se gotovo 500 preporučenih zanimljivih lokacija i događaja u blizini.

Sudionici će nakon testiranja ispuniti anketu o zadovoljstvu korištenja uslugom, sadržajima i kuponima lokalnih trgovaca i restoranima te predložiti cijenu korištenja uslugom Easy Ride. Nissan i DeNA upotrijebit će rezultate ankete u nastavku razvijanja ponude i u budućim praktičnim testiranjima.

Sudjelovanje šire javnosti omogućit će Nissanu i DeNA-i prikupljanje podataka o upravljanju uslugom Easy Ride, što će im pomoći i u budućim komercijalnim strategijama. Nissan i DeNA surađivat će i na proširenju ruta na kojima će usluga biti moguća, razvoju dizajna usluge za okruženja bez vozača, sustava distribucije vozila, postupaka za preuzimanje i povrat vozila te višejezične podrške. U početku će usluga Easy Ride biti dostupna u ograničenom opsegu, a zatim će početkom sljedećeg desetljeća biti dostupna i kao puna usluga.