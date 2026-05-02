Nova letjelica Virgin Galactica ima zadatak spasiti industriju svemirskog turizma

Za svemirsku kompaniju Richarda Bransona, Virgin Galactic, dugo se nije čulo. Do prije koju godinu figurirali su kao jedan od glavnih pružatelja usluga komercijalnih turističkih svemirskih letova, odradili šačicu lansiranja i testiranja letjelica, čak i odveli svojeg osnivača na rub svemira, da bi se potom povukli iz javnosti. Oko dvije su godine proveli razvijajući novu generaciju letjelice, koja bi im trebala omogućiti jeftinija i češća lansiranja turista.

Ovoga tjedna na društvenim su mrežama objavili prvu fotografiju te letjelice, raketoplana koji oblikom prilično podsjeća na VSS Unity, odnosno prošlu verziju. Nova je verzija izišla iz hangara kompanije u Arizoni, no čini se da je još daleko od datuma prvog lansiranja, odnosno u vrlo ranoj fazi sklapanja.

Korak naprijed, ali…

Iako ovaj korak sugerira napredak, tvrtka se suočava s kritičnim razdobljem zbog značajnog smanjenja gotovinskih rezervi. Prema posljednjim financijskim izvješćima, onima od prvog tromjesečja godine, raspoloživa sredstva pala su s 982 milijuna dolara početkom 2024. godine na svega 338 milijuna dolara krajem ožujka 2026. godine.

Situaciju dodatno otežava činjenica da tvrtka trenutno ne ostvaruje značajne prihode jer je letjelica VSS Unity povučena iz upotrebe u lipnju 2024. kako bi se resursi usmjerili na razvoj novog sustava. Prvi komercijalni letovi s privatnim astronautima sada se planiraju tek za kraj 2026. ili početak 2027. godine, što ostavlja dug period bez operativnog priljeva novca.

Prije toga, nova letjelica tek treba proći integraciju sustava i opsežna testiranja na tlu. Usporedbe s prethodnim modelima ukazuju na to da bi proces certifikacije i testnih letova mogao trajati znatno dulje nego što uprava predviđa, potencijalno pomičući prvi svemirski let na kraj 2027. ili čak 2028. godinu. Za postizanje dugoročne održivosti, Virgin Galactic bi trebao ostvariti stotine letova godišnje s više aktivnih letjelica, uz uvjet da njihova matična letjelica Eve (koja zapravo lansira raketoplan) izdrži intenzivan tempo od tri leta tjedno.

Trenutno povjerenje tržišta kapitala odražava nesigurnost oko tih planova. Naime, dionica tvrtke, koja je nekada vrijedila preko 1.000 dolara, sada se kreće u rasponu od samo 2 do 3 dolara. Pesimizam kad je riječ o turističkim svemirskim letovima povećava i činjenica da je Blue Origin do daljnjega odustao od lansiranja svojeg New Sheparda, koji je služio upravo tome, pa se fokusirao na programe lansiranja orbitalnih raketa i lunarnih landera za NASA-u.