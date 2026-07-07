Oko sokolovo stiže i na hrvatske travnjake, HNS osigurao moderniji VAR

Hrvatski nogometni savez i Hawk-Eye Innovations, član grupacije Sony, službeno su objavili sklapanje višegodišnjeg ugovora o poslovnoj suradnji, prema kojem će Hawk-Eye pružati najsuvremenije usluge sustava video pomoćnika sucima (VAR) na najvišoj razini hrvatskih klupskih natjecanja. Suradnja je ugovorena na razdoblje od pet godina, počevši od sezone 2026./27. pa sve do završetka sezone 2030./31. Time se domaćem nogometu nastoji osigurati dugoročna potpora u očuvanju integriteta natjecanja, poruka je iz HNS-a.

Edukacija pa implementacija

Uvođenje ove globalno vodeće tehnologije za video analizu sporta obuhvatit će sve utakmice najvišeg ranga hrvatskog klupskog nogometa. Projektom je osigurana pokrivenost svih susreta SuperSport Hrvatske nogometne lige tijekom cijele sezone, utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog superkupa, kao i završnice SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, počevši od četvrtfinalne faze. Ukupno će se tijekom svake natjecateljske godine podrška pružati na do 188 utakmica, koje će se odigravati na deset stadiona diljem Hrvatske.

Ugovorena suradnja nadilazi samu tehničku implementaciju opreme na stadionima. Uoči službenog početka sezone 2026./27., koja započinje 1. kolovoza, Hawk-Eye će organizirati sveobuhvatan i praktičan program edukacije namijenjen odabranim HNS-ovim sucima i pomoćnim VAR sucima, s ciljem postizanja potpune operativne spremnosti cijelog sustava.

Kako bi se zajamčila pouzdanost i besprijekoran rad sustava na svakom pojedinom susretu, na terenima će konstantno biti prisutni specijalizirani tehnički timovi za ovu tehnologiju. Njihova uloga bit će pružanje izravne podrške na licu mjesta te osiguravanje najviših standarda provedbe utakmica, poručili su u priopćenju iz Hawk-Eye Innovationsa. Ovo je ujedno i prvo partnerstvo između te tvrtke i HNS-a, koje označava početak dugoročne strateške suradnje usmjerene na daljnji razvoj i unaprjeđenje primjene novih tehnologija u domaćem nogometu.

Što će točno biti uvedeno?

Hawk-Eye inače nudi širok spektar tehnologija za "nadzor" događanja na nogometnim terenima. Prema objavljenome, na domaćim travnjacima bit će korištena napredna infrastruktura (kamere i popratna oprema), a za analizu će se koristiti tehnologija SMART Replay (Synchronised Multi-Angle Replay Technology), softverska platforma za snimanje i reprodukciju koja u stvarnom vremenu kodira, sinkronizira i spaja video feedove sa svih dostupnih televizijskih kamera na stadionu. Ona operaterima i VAR sucima omogućuje sinkronizirani pregled, tj. pristup bilo kojem kutu snimanja u istoj sekundi utakmice, preciznu kontrolu reprodukcije, pregledavanje snimki unatrag, upravljanje brzinom videa sličicu po sličicu, usporedni prikaz iz više različitih kutova te napredno zumiranje prikaza.

SAOT

Naprednija, ali i kontroverzna tehnologija za poluautomatsko detektiranje zaleđa SAOT (Semi-Automated Offside Technology), kojoj treba mreža namjenskih kamera, tehnologija računalnog vida koja prati do 29 ključnih točaka na tijelu svakog igrača i loptu, inercijski senzori u lopti te koja omogućava 3D vizualizaciju incidenata – u HNL-u, sudeći prema trenutačno dostupnim informacijama, neće biti dostupna.

Hawk-Eye Innovations

Globalno poznata tehnologija

Tvrtka Hawk-Eye aktivna je na tržištu od 2001. godine te se pozicionirala kao jedan od svjetskih predvodnika u razvoju tehnologije za potporu suđenju i televizijskoj produkciji sportskih događaja. Na njihova se rješenja u ključnim trenucima oslanjaju najveća svjetska sportska natjecanja – od FIFA Svjetskog prvenstva koje je upravo u tijeku, preko UEFA Lige prvaka i Europskog prvenstva, nogometnih liga "petice", gotovo svih velikih teniskih turnira od okriljem organizacija ATP, WTA i ITF, najpoznatijih svjetskih liga u košarci (NBA i WNBA), američkom nogometu (NFL), hokeju na ledu (NHL), bejzbolu (MLB), pa sve do međunarodnih natjecanja u kriketu, ragbiju, odbojci, badmintonu i sličnima.

"Naša VAR tehnologija i usluga predstavljaju svjetski standard u području video potpore suđenju, a iznimno smo ponosni što nas je Hrvatski nogometni savez odabrao za partnera u sljedećih pet godina. Veselimo se suradnji s HNS-om kako bismo hrvatskom klupskom nogometu i u nadolazećim sezonama osigurali najvišu razinu sudačkih standarda", rekao je Max Wright, direktor za nogomet u kompaniji Hawk-Eye Innovations.