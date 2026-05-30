OpenAI pokrenuo Rosalind program kao zaštitu od bioloških prijetnji kreiranih s AI alatima

OpenAI tvrdi da je Rosalind prošao testiranja i primjenjuje se u izoliranom okruženju, no pitanje ostaje: hoće li procuriti u javnost te može li AI ubrzati obranu od pandemija brže nego što stvara nove rizike?

OpenAI je pokrenuo Rosalind Biodefense Program, inicijativu namijenjenu obrani od bioloških prijetnji uz pomoć umjetne inteligencije. Program je nazvan po Rosalind Franklin, pionirki molekularne biologije, a tvrtka ga predstavlja kao odgovor na rastuću zabrinutost da napredni AI modeli mogu poslužiti i za razvoj bio oružja.

Specijalizirani model za biologiju i genomiku

Središnji element programa je GPT-Rosalind, model prilagođen za kemiju, biologiju i genomiku. Za razliku od modela opće namjene, GPT-Rosalind je treniran za analizu molekularnih interakcija. Na novom BixBench testu postigao je 89% preciznosti u otkrivanju skrivenih sintetičkih patogena. Osim odgovaranja na upite, model je zamišljen kao alat za epidemiološko modeliranje, ranu detekciju bolesti i razvoj medicinskih protumjera.

Kontrolirani pristup i državna suradnja

Pristup programu nije otvoren javnosti. OpenAI ga ograničava na javnozdravstvene agencije, obrambene istraživače i odabrane biotehnološke kompanije. Model se pokreće unutar Microsoft Azure Government infrastrukture, u izoliranom okruženju, što znači da podaci o biološkim istraživanjima ostaju unutar američke državne mreže.

Razvijeno u suradnji OpenAI je pri razvoju programa surađivao s nizom vanjskih stručnjaka i državnih institucija: biolozima, američkim Centrom za standarde i inovacije u umjetnoj inteligenciji (CAISI), britanskim Institutom za sigurnost AI (UK AISI), Nacionalnim laboratorijem Los Alamos i organizacijom Frontier Model Forum, koju su osnovali Google, Microsoft, OpenAI i Anthropic 2023. godine. Cilj joj je koordinacija sigurnosnih standarda među tvrtkama koje razvijaju najmoćnije AI modele.

Program uključuje i partnerstva s tvrtkama za sintezu DNA. Implementira se sustav koji u stvarnom vremenu provjerava narudžbe genetskog materijala i traži sekvence opasne za javnu sigurnost, prije nego što napuste laboratorij. Uz to, OpenAI je najavio Rosalind Fellowship, fond od 50 milijuna dolara za razvoj univerzalnih cjepiva i dijagnostičkih alata.

Isto pitanje, ista bojaznost

Program je, prema OpenAIjevim navodima, prošao testiranja i predstavljen je u Bijeloj kući. Temeljno pitanje koje otvara nije novo: može li se razvoj lijekova i obrana od pandemija ubrzati dovoljno da nadmaši rizike koje donosi ista tehnologija. Rosalind je prvi konkretan pokušaj odgovora, no hoće li biti dovoljan, pokazat će primjena.