Pametna lopta ‘donijela’ gol Švedskoj - kako je tehnologija iz kriketa riješila spornu VAR odluku?

Objava na Redditu pokrenula je raspravu o "snickometer" grafici koja je potvrdila gol Švedske. Fanovi povlače paralele s kriketom i raspravljaju o budućnosti suđenja u nogometu

Jedan jedva uočljiv dodir lopte na Svjetskom prvenstvu 2026. godine postao je glavna tema na društvenim mrežama, a sve zahvaljujući novoj tehnologiji. Nastala je i burna rasprava na Redditu u kojoj je detaljno objašnjeno kako je donesena ključna odluka. Sporni trenutak dogodio se na utakmici između Švedske i Tunisa, kada je gol Mattiasa Svanberga za 4-1 prvotno poništen zbog zaleđa, da bi ga VAR nakon pregleda ipak priznao.

U središtu odluke bio je švedski napadač Alexander Isak i njegov jedva primjetan dodir lopte. Budući da je Svanberg bio u zaleđu prilikom prvotnog centaršuta, Isakov dodir je resetirao fazu napada i tako ga vratio u dozvoljenu poziciju. Golim okom taj kontakt bilo je gotovo nemoguće vidjeti, no tehnologija je imala posljednju riječ. Grafika nazvana "snickometer", koja vizualno prikazuje kontakt s loptom putem EKG-u slične linije, potvrdila je da je Isak vrhom kopačke zaista dirao loptu, što je na kraju dovelo do priznanja gola.

Oduševljenje i debata na Redditu

Objava koja prikazuje grafički dokaz Isakovog dodira brzo je postala viralna na Redditu, skupivši tisuće glasova i stotine komentara. Reakcije zajednice bile su podijeljene između čistog oduševljenja i dublje analize. "Luda tehnologija", glasio je jedan od najpopularnijih komentara, dok su mnogi drugi odmah prepoznali sličnost. "Ovo se u kriketu koristi godinama", istaknuli su brojni korisnici, referirajući se na "Snicko" sustav koji u kriketu detektira najmanji kontakt lopte s palicom.

Rasprava se brzo proširila i na tehničke detalje. Korisnici su debatirali o tome kako tehnologija funkcionira, spominjući senzor unutar lopte koji bilježi udarce. Neki su čak ulazili u detalje o Adidasovim patentima na ovu tehnologiju i raspravljali zašto se ona još uvijek ne koristi u svim velikim ligama, poput engleske Premier lige. Pojavili su se i duhoviti komentari poput: "Srećom Isak jutros nije rezao nokte na nogama" i "Ovo je najveća asistencija svih vremena".

Tehnologija koja mijenja igru

Iako je slična tehnologija korištena i na Svjetskom prvenstvu 2022. te na Euru 2024., ovo je bio jedan od prvih puta da je sama grafika "snickometera" prikazana gledateljima tijekom prijenosa, nudeći novu razinu transparentnosti. Riječ je o takozvanoj tehnologiji "povezane lopte", gdje mikročip u lopti šalje podatke 500 puta u sekundi, omogućavajući precizno određivanje trenutka udarca.

Dok VAR tehnologija i dalje izaziva kontroverze zbog subjektivnih odluka i prekida u igri, ovaj slučaj pokazuje kako alati temeljeni na objektivnim podacima mogu donijeti jasnoću u situacijama koje su do jučer bile prepuštene slobodnoj procjeni.