Pametna lopta i za ovogodišnje Svjetsko nogometno prvenstvo

Službena Adidasova lopta TRIONDA predstavlja tehnološki najnapredniji rekvizit u povijesti natjecanja, s ugrađenim senzorom koji u realnom vremenu šalje podatke sudačkom sustavu

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 25. svibnja 2026. u 12:54
📷 FIFA / Adidas
Međunarodna nogometna federacija FIFA i tvrtka Adidas službeno su najavili novu loptu za predstojeće Svjetsko nogometno prvenstvo. Ime lopte TRIONDA potječe od španjolske riječi koja se prevodi kao "tri vala", čime se slavi povijesno ujedinjenje triju zemalja domaćina – Kanade, Meksika i SAD-a.

Loptu krasi živopisni dizajn, crvena, zelena i plava paleta boja, popraćena prepoznatljivom ikonografijom svake od nacija: javorovim listom za Kanadu, orlom za Meksiko i zvijezdom za Sjedinjene Američke Države. Zlatni detalji na površini odaju počast trofeju Svjetskog prvenstva, dok tekuća geometrija panela formira trokut u samom središtu, simbolizirajući zajedništvo domaćina.

Aerodinamička i tehnološka revolucija

Osim vizualnog identiteta, TRIONDA donosi i korjenitu promjenu u aerodinamičkoj strukturi sportskih rekvizita. Za razliku od tradicionalnih rješenja, ova je lopta izrađena od potpuno nove konstrukcije sa samo četiri panela, što je najmanji broj panela ikada korišten na jednom Svjetskom prvenstvu. Inženjeri su u strukturu ugradili namjerno duboke šavove koji osiguravaju optimalnu stabilnost u letu i ravnomjerno raspoređuju otpor zraka. Dodatno, površina je opremljena utisnutim mikro i makro teksturama koje su vidljive samo izbliza, a zadužene su za poboljšanje prianjanja i kontrolu lopte prilikom udaraca ili driblinga u vlažnim i kišnim uvjetima.

Najveća inovacija krije se unutar same lopte, a upravo ona tradicionalni sportski rekvizit pretvara u povezanu digitalnu platformu. U jedan od panela integriran je napredni Kinexonov senzor pokreta frekvencije 500 Hz, koji bilježi i odašilje podatke čak 500 puta u sekundi. Ovaj minijaturni uređaj teži svega 14 grama, zbog čega je igračima potpuno neprimjetan i ne utječe na performanse, odskok ili težinu. Za razliku od prethodnih tehnoloških rješenja korištenih na prvenstvu u Kataru, gdje je senzor bio ovješen u unutrašnjosti lopte pomoću žica, novi dizajn omogućuje prirodniju integraciju izravno u strukturu vanjskog panela.

Punjenje prije utakmice

Senzor u realnom vremenu prati brzinu, rotaciju, putanju i točan trenutak kontakta s loptom, a puni potencijal ostvaruje u kombinaciji s visokopreciznim stadionskim kamerama. Sustav kamera sinkronizirano prati kretanje igrača na terenu te s podacima iz lopte stvara potpuni trodimenzionalni model utakmice, analizirajući situaciju 50 puta u sekundi. Prikupljeni podaci trenutno se šalju u sustav video asistencije (VAR), omogućujući sucima brže i točnije donošenje odluka kod zaleđa, igranja rukom, trenutka upućivanja dodavanja ili potencijalnih prekršaja, čime se eliminiraju uobičajena nagađanja u graničnim situacijama.

Zbog neprekidnog rada elektronike i odašiljanja podataka tijekom igre, TRIONDA se oslanja na baterijsko napajanje te ju je potrebno napuniti prije početka svakog dvoboja. Jedno punjenje integrirane baterije osigurava oko šest sati autonomije, što je više nego dovoljno za regularni tijek utakmice i sve predfaze pripreme rekvizita. Iako koncept punjenja nogometnih lopti na struju možda zvuči neobično, cjelokupni hardver ostaje potpuno nevidljiv navijačima i akterima na terenu i ni na koji način ne ometa igru, poručuju iz FIFA-e i Adidasa.

