Pametni prsten Signal Ring želi umiroviti 150 godina staru manšetu za mjerenje tlaka

I dok smo gotovo sve ostale analogne alate pretvorili u mikročipove, mjerenje tlaka ostalo je tvrdoglavo vezano za napuhavanje platna

Bug.hr petak, 17. srpnja 2026. u 06:30
Signal Ring 📷 Vital Signals
Signal Ring Vital Signals

Onima koji u kući imaju digitalni tlakomjer procedura je poznata: sjesti, smiriti se, omotati onu platnenu manšetu oko nadlaktice, stisnuti gumb i čekati da uređaj zaustavi cirkulaciju dok pumpa zrak. Ta tehnologija, vjerovali ili ne, u svojoj srži datira još s kraja 19. stoljeća.

Signal Ring 📷 Vital Signals
Signal Ring Vital Signals

Trogodišnji startup Vital Signals planira to promijeniti. Predstavili su Signal Ring, pametni prsten s cijenom od 399 dolara, koji obećava kontinuirano i precizno mjerenje krvnog tlaka izravno s prsta. Za razliku od dosadašnjih pokušaja na tržištu, ovaj prsten ne zahtijeva nikakvu početnu ni periodičku kalibraciju klasičnim tlakomjerom.

Gdje su zakazali Apple i Samsung?

Pametni satovi već godinama koketiraju s mjerenjem tlaka, ali uz ozbiljne kompromise. Najnoviji modeli Apple Watcha mogu tek slabašno upozoriti na "trendove" i potencijalnu hipertenziju. Samsungovi satovi nude konkretna očitanja, ali pod jednim napornim uvjetom: svakih nekoliko tjedana potrebno je izvaditi klasični tlakomjer s manšetom i ručno unijeti podatke u aplikaciju kako bi se kalibrirali senzori.

Signal Ring je drugačiji

Najavljeni senzori i algoritmi prate pulsni val izravno kroz kapilare u prstu, uzimajući u obzir biološke varijable poput gubitka elastičnosti arterija koji dolazi s godinama. Ekipa iz Vital Signalsa tvrdi da njihov prsten odmah iz kutije isporučuje stvarne sistoličke i dijastoličke vrijednosti, bez ikakve potrebe za manšetom.

Noćno praćenje kao "game changer"

Osnivač tvrtke Tom Moss pokrenuo je projekt nakon što je i sam jedva preživio teške posljedice nedijagnosticirane hipertenzije, stanja koje u svijetu nazivaju "tihi ubojica" jer rijetko pokazuje jasne simptome.

📷 Vital Signals
Vital Signals

Najveća snaga prstena u odnosu na klasične uređaje je noćno praćenje. Nitko se ne budi u 3 ujutro da bi napumpao manšetu na ruci, ali prsten radi cijelu noć u pozadini. Upravo su noćni skokovi tlaka ključni indikatori za procjenu rizika od srčanog ili moždanog udara. Tijekom dana prsten automatski bilježi oscilacije kako bi pokazao kako na tijelo utječu jutarnja kava, stresan sastanak ili odlazak u teretanu.

Fizika i biologija ne mogu se prevariti

Iako prsten mjeri tlak u hodu, za dobivanje stopostotno preciznog, medicinski relevantnog rezultata i dalje se treba sjesti i smiriti. Prateća mobilna aplikacija, koja se uredno sinkronizira s Apple Healthom i Google Healthom, ima ugrađene mini-vježbe disanja kako bi korisnika uvele u optimalno stanje za mjerenje. Ako softver prepozna kretanje ili govor dok traje sesija, automatski će pauzirati proces jer te radnje umjetno podižu tlak i kvare statistiku.

Kada stiže?

Komercijalna verzija prstena namijenjena masovnom tržištu kreće u pretprodaju, a prve isporuke kupcima očekuju se u listopadu 2026. godine.

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