Pripreme za povratak na Mjesec: posada Artemisa II odradila simulaciju lansiranja i života u orbiti

Četveročlana posada, koja bi trebala početkom iduće godine poletjeti prema Mjesecu, u Svemirskom centru Kennedy testirala je opremu i procedure za svoju povijesnu misiju u stvarnim uvjetima

Sandro Vrbanus četvrtak, 7. kolovoza 2025. u 09:05
Posada Artemisa II 📷 NASA / Rad Sinyak
Posada predviđena za let u NASA-inoj letjelici Orion u sklopu misije Artemis II, koja bi se trebala odviti početkom sljedeće godine, u svojoj je budućoj letjelici provela višednevnu obuku u Svemirskom centru Kennedy na Floridi. Astronauti su 31. srpnja odjenuli svoja svemirska odijela i ukrcali se u Orion kako bi trenirali i iskusili uvjete koji ih očekuju na misiji oko Mjeseca, prvoj takvoj s ljudskom posadom nakon 53 godine.

Simulacija kriznih situacija

NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te astronaut Kanadske svemirske agencije Jeremy Hansen sudjelovali su u testiranju s odijelima te provjeri sučelja opreme. Tijekom vježbe posada je odradila procedure predviđene za dan lansiranja i simulirane aktivnosti u orbiti. Po prvi put su bili spojeni na komunikacijske i sustave za održavanje života ugrađene u Orionu, pa su time odradili vrlo vjernu simulaciju stvarnog lansiranja.

Takvi testovi pružaju budućim astronautima priliku da treniraju na stvarnoj opremi koju će koristiti tijekom misije. To omogućava i njima i kontroli misije upoznati se s opremom u konfiguracijama vrlo sličnima onima koje će iskusiti tijekom prave misije. Svi testovi odrađeni su s Orionom priključenim na napajanje i sa svim uključenim sustavima.

Tijekom obuke timovi su simulirali različite uvjete na tlu i u letu kako bi posadi pružili iskustvo upravljanja potencijalnim problemima u stvarnom vremenu. Neke od aktivnosti uključivale su scenarije u kojima se posada suočavala s izazovima poput curenja u kabini ili kvara sustava za recirkulaciju zraka. Stjecanje ovakvog praktičnog iskustva osigurava da je posada spremna brzo reagirati na svaki mogući scenarij tijekom leta, poruka je iz NASA-e.

"Ovo pokazuje golemi rad koji su naši operativni i razvojni timovi uložili kako bismo bili sigurni da smo spremni za lansiranje", izjavio je Shawn Quinn, jedan od voditelja zemaljskih operacija u NASA-i.

Život u svemiru

Nakon simulacije lansiranja, posada je svemirska odijela zamijenila čistom odjećom kako bi provela test sučelja opreme, ovaj put s isključenom letjelicom. Uvježbavali su aktivnosti koje će vjerojatno obavljati tijekom leta, poput uklanjanja i spremanja opreme, čime će dobiti više prostora u kabini nakon lansiranja. Osim stjecanja praktičnog iskustva s hardverom, astronauti su se pripremali i za svakodnevni život u dubokom svemiru – proučavali su tako oznake u kabini, rasporede za spavanje, kontrolne liste te uvježbavali korištenje higijenskog prostora.

Plan leta za Artemis II 📷 NASA
Kroz kampanju Artemis, NASA planira vratiti astronaute na Mjesec s ciljem znanstvenih istraživanja i ekonomskih koristi, čime se grade i temelji za prve misije s ljudskom posadom na Mars – poruka je vršitelja dužnosti direktora te agencije, Seana Duffyja. Plan leta misije Artemis II uključuje slanje četvero astronauta na desetodnevni put oko Mjeseca, bez slijetanja, a trenutačno je vremenski okvir za lansiranje proljeće sljedeće godine, najranije u travnju.



