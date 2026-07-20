Privatna indijska raketa Vikram-I uspješno lansirana u orbitu

Indijski startup Skyroot Aerospace ostvario je povijesni uspjeh lansiranjem četverostupanjske rakete Vikram-I u orbitu, čime je Indija dobila prvu uspješno lansiranu privatnu orbitalnu raketu

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 20. srpnja 2026. u 21:00
📷 Skyroot
Skyroot

U velikom koraku za indijski svemirski program, raketa-nosač Vikram-I indijskog svemirskog startupa Skyroot Aerospace uspješno je poletjela 18. srpnja iz svemirskog centra Satish Dhawan tamošnje svemirske agencije ISRO. Ovo je prvi put da je jedna privatna indijska tvrtka izvela orbitalno lansiranje rakete s indijskog tla. Skyroot Aerospace ostvario je taj pothvat već u svojem prvom pokušaju.

Lansiranjem su u nisku Zemljinu orbitu postavljeni sateliti SCOPE i Grahaa, uz ostale terete smještene na gornjem stupnju rakete koji su namijenjeni provođenju različitih eksperimenata u orbiti. "Ovaj uspjeh izravan je rezultat reformi svemirskog sektora koje je Vlada Indije najavila 2020. godine, omogućivši sudjelovanje privatne industrije u svemirskim aktivnostima, dok je nova Indijska svemirska politika dodatno ubrzala razvoj startupa usmjerenih na razvoj lansirnih vozila, satelita i svemirskih aplikacija", poručili su iz Skyroota.

Iz prvog pokušaja

Razvoju rakete Vikram-I prethodilo je suborbitalno lansiranje testne rakete Vikram-S, koje je Skyroot Aerospace izveo sa svemirskog uzletišta Sriharikota 18. studenoga 2022. godine. Vikram-I je razvijen kao četverostupanjska raketa namijenjena lansiranju malih satelita u nisku Zemljinu orbitu, a sastoji se od tri stupnja s čvrstim i jednog pogonjenog tekućim gorivom.

Raketa je poletjela s glavnog indijskog svemirskog uzletišta na otoku Sriharikota na jugoistočnoj obali Indije protekle subote. Lansiranje je bilo odgođeno za više od pola sata kako bi se u posljednji trenutak riješio uočeni tehnički problem, nakon čega je odbrojavanje nastavljeno te je izdana zapovijed za paljenje prvog stupnja na čvrsto gorivo.

Sam let protekao je bez ikakvih problema. Tijekom napredovanja prema svemiru sukcesivno su se aktivirala tri raketna motora na čvrsto gorivo. Nakon toga se upalio četvrti, mali stupanj na tekuće gorivo, koji je dodatno ubrzao letjelicu sve do dosezanja konačne orbitalne brzine od približno 27.000 km/h.

Iako je skromnijih dimenzija u usporedbi s većim indijskim radnim raketama, Vikram-I je visok oko 22 metra te ima kapacitet nosivosti do 350 kilograma za lansiranje u nisku Zemljinu orbitu. Čelnici agencija ISRO i IN-SPACe uputili su čestitke timu Skyroot Aerospacea na uspješnom prvom lansiranju, istaknuvši kako je ovaj događaj otvorio put sličnim privatnim projektima te širom otvorio vrata globalnim komercijalnim prilikama.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi