Privatna indijska raketa Vikram-I uspješno lansirana u orbitu

U velikom koraku za indijski svemirski program, raketa-nosač Vikram-I indijskog svemirskog startupa Skyroot Aerospace uspješno je poletjela 18. srpnja iz svemirskog centra Satish Dhawan tamošnje svemirske agencije ISRO. Ovo je prvi put da je jedna privatna indijska tvrtka izvela orbitalno lansiranje rakete s indijskog tla. Skyroot Aerospace ostvario je taj pothvat već u svojem prvom pokušaju.

Lansiranjem su u nisku Zemljinu orbitu postavljeni sateliti SCOPE i Grahaa, uz ostale terete smještene na gornjem stupnju rakete koji su namijenjeni provođenju različitih eksperimenata u orbiti. "Ovaj uspjeh izravan je rezultat reformi svemirskog sektora koje je Vlada Indije najavila 2020. godine, omogućivši sudjelovanje privatne industrije u svemirskim aktivnostima, dok je nova Indijska svemirska politika dodatno ubrzala razvoj startupa usmjerenih na razvoj lansirnih vozila, satelita i svemirskih aplikacija", poručili su iz Skyroota.

Iz prvog pokušaja

Razvoju rakete Vikram-I prethodilo je suborbitalno lansiranje testne rakete Vikram-S, koje je Skyroot Aerospace izveo sa svemirskog uzletišta Sriharikota 18. studenoga 2022. godine. Vikram-I je razvijen kao četverostupanjska raketa namijenjena lansiranju malih satelita u nisku Zemljinu orbitu, a sastoji se od tri stupnja s čvrstim i jednog pogonjenog tekućim gorivom.

Raketa je poletjela s glavnog indijskog svemirskog uzletišta na otoku Sriharikota na jugoistočnoj obali Indije protekle subote. Lansiranje je bilo odgođeno za više od pola sata kako bi se u posljednji trenutak riješio uočeni tehnički problem, nakon čega je odbrojavanje nastavljeno te je izdana zapovijed za paljenje prvog stupnja na čvrsto gorivo.

Sam let protekao je bez ikakvih problema. Tijekom napredovanja prema svemiru sukcesivno su se aktivirala tri raketna motora na čvrsto gorivo. Nakon toga se upalio četvrti, mali stupanj na tekuće gorivo, koji je dodatno ubrzao letjelicu sve do dosezanja konačne orbitalne brzine od približno 27.000 km/h.

Iako je skromnijih dimenzija u usporedbi s većim indijskim radnim raketama, Vikram-I je visok oko 22 metra te ima kapacitet nosivosti do 350 kilograma za lansiranje u nisku Zemljinu orbitu. Čelnici agencija ISRO i IN-SPACe uputili su čestitke timu Skyroot Aerospacea na uspješnom prvom lansiranju, istaknuvši kako je ovaj događaj otvorio put sličnim privatnim projektima te širom otvorio vrata globalnim komercijalnim prilikama.