Privatna tvrtka razvija tehnologiju za "pecanje" i rudarenje asteroida

Američka kompanija TransAstra osigurala je sredstva za inicijalnu studiju misije kojom bi se asteroidi mase do 100 tona hvatali u vreće na napuhavanje i dopremali u orbitu radi industrijske obrade

Privatna svemirska kompanija TransAstra, sa sjedištem u Los Angelesu, predstavila je ovih dana svoj ambiciozan plan za hvatanje i premještanje malih asteroida, koji se nalaze u orbitama u blizini Zemlje. Njihov projekt nazvan "New Moon" predviđa slanje specijalizirane letjelice koja bi asteroid veličine kuće, mase oko 100 tona, "uhvatila" u – veliku vreću na napuhavanje. Nakon uspješnog hvatanja, objekt bi se dopremio na sigurnu sabirnu točku u blizini našeg planeta radi daljnje analize i eksploatacije. Barem tako kažu planovi, koji kao da su inspiraciju našli u filmovima znanstvene fantastike.

Inovativno i ambiciozno

Izvršni direktor tvrtke, Joel Sercel, izjavio je da bi sabirne lokacije u Zemljinoj orbiti mogle postati baze za robotsko istraživanje i preradu materijala u svemiru. Dugoročni cilj projekta je eliminirati potrebu za lansiranjem goriva i hardvera s površine Zemlje. Umjesto toga, resursi poput vode i metala crpili bi se izravno iz asteroida, što bi moglo potaknuti pravu industrijsku revoluciju u orbiti.

Tehnologija TransAstre se prije svega temelji na takozvanim "Capture Bags", vrećama izrađenim od naprednih kompozitnih materijala poput kaptona. Proces uključuje približavanje letjelice svemirskoj stijeni, širenje vreće koja doslovno "proguta" cijeli asteroid, pa potom i njezino zatvaranje i tegljenje do Zemljine orbite. TransAstra je već uspješno testirala prototip ove vreće promjera jedan metar na Međunarodnoj svemirskoj postaji u listopadu 2025. godine, potvrdivši da mehanizam može raditi u vakuumu i mikrogravitaciji.

TransAstra

Tvrtka trenutačno planira testiranje vreće u punoj veličini, promjera oko 10 metara, u postrojenjima NASA-inog Laboratorija za reaktivni pogon (JPL). Osim za rudarenje, ova bi se tehnologija mogla primijeniti i za čišćenje opasnog svemirskog otpada. Hvatanjem starih satelita i njihovim premještanjem na sigurne lokacije, TransAstra bi, nadaju se, mogla riješiti jedan od gorućih problema suvremenog istraživanja svemira.

Zašto asteroidi?

Asteroidi su, koliko je poznato, bogati vodom i dragocjenim metalima, uključujući platinu, iridij i rodij. Voda iz asteroida koristila bi se kao raketno gorivo nakon prerade, dok bi minerali služili za izgradnju solarnih panela i zaštitu od zračenja. Prema procjenama, u blizini Zemlje postoji oko 250 malih asteroida pogodnih za ovakav tip rudarenja, čija bi vrijednost mogla dosezati trilijune dolara.

Prva stvarna misija hvatanja asteroida okvirno je planirana za 2028. godinu. Unatoč optimizmu, stručnjaci upozoravaju na brojne nepoznanice i rizike koji prate ovako složene operacije u dubokom svemiru. Ipak, uz podršku investitora i ugovore s NASA-om, TransAstra nastavlja s razvojem sustava koji bi mogao iz temelja promijeniti način na koji čovječanstvo koristi resurse izvan granica matičnog planeta. Za sada ne otkrivaju koliko bi im novca trebalo za jednu takvu misiju, ali kažu da je jedan investitor, čiji identitet ne otkrivaju, pristao financirati inicijalnu studiju prve misije "pecanja" asteroida.