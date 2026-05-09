Projekt ELF: hrvatski iskorak prema elektromagnetskom raketnom pogonu budućnosti

Jadranska aerosvemirska asocijacija pokrenula je ambiciozan projekt razvoja raketnog motora temeljenog na elektromagnetskoj sili, u čemu Hrvatska postaje jedan od globalnih predvodnika

Sandro Vrbanus subota, 9. svibnja 2026. u 06:30

Prije nekoliko smo dana na ovim stranicama objavili članak o tome kako je NASA uspješno testirala prototip potisnika za svemirski pogon na bazi litijske pare te postigla rekordne razine snage, što pak  ima potencijal omogućiti slanje znatno misija s ljudskom posadom na Mars. Nedugo zatim javili su nam se iz Jadranske aerosvemirska asocijacije (A3) s viješću da – i sami rade na jednom projektu elektromagnetskog svemirskog pogona.

Hrvatska na karti svemirske tehnologije

Asocijacija A3 pokrenula je, naime, ambiciozan projekt razvoja raketnog motora temeljenog na elektromagnetskoj sili, pod nazivom Electrodeless Lorentz Force (ELF). Tu je također riječ o inovativnom pristupu pogonu koji bi mogao značajno doprinijeti razvoju tehnologija za putovanja u duboki svemir.

Projekt se provodi kroz međunarodni konzorcij koji okuplja relevantne znanstvene i industrijske partnere: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu, Končar Institut, Imperial College London, Aerospace Innovation GmbH te Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet. U prvoj fazi razvoja cilj je doseći razinu tehnološke spremnosti TRL3, što uključuje izradu i validaciju konceptualnog rješenja ELF pogona. Projektni prijedlog već je upućen na natječaj ESA PECS programa za Hrvatsku, što predstavlja važan korak prema uključivanju domaće industrije u europske svemirske inicijative, kaže nam prof. dr. sc. Slobodan Danko Bosanac, predsjednik Jadranske aero-svemirske asocijacije.

Svemirski elektromagnetski pogon

Elektromagnetski pogon već desetljećima predstavlja jedno od ključnih područja interesa u astronautici, posebno kada je riječ o dugotrajnim misijama u duboki svemir. Za razliku od klasičnih kemijskih raketnih motora, EM pogoni nude znatno veću učinkovitost (specifični impuls), iako uz manji potisak. To ih čini idealnima za kontinuirano ubrzavanje letjelica tijekom dugih putovanja.

Najpoznatije vrste elektromagnetskog pogona uključuju:

  • ionske motore, koji ubrzavaju nabijene čestice pomoću električnog polja,
  • Hall-efekt motore, koji koriste magnetsko polje za kontrolu toka iona,
  • magnetoplazmadinamičke (MPD) motore, koji koriste Lorentzovu silu za ubrzavanje plazme, kao što je spomenuti NASA-in prototip te
  • VASIMR sustave (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket), koji kombiniraju radiofrekvencijsko zagrijavanje i magnetsko ubrzanje.

Što ELF čini posebnim?

ELF pogon, koji razvija A3, temelji se na primjeni Lorentzove sile bez upotrebe elektroda, što predstavlja potencijalno značajnu prednost u odnosu na postojeće sustave. Uklanjanjem elektroda smanjuje se trošenje materijala i produžuje radni vijek motora, što je ključan faktor za dugotrajne svemirske misije.

Osim toga, ELF koncept omogućuje stabilniji rad u ekstremnim uvjetima te potencijalno višu učinkovitost u upravljanju plazmom. Time se otvara prostor za razvoj novih generacija pogonskih sustava koji bi mogli omogućiti brža i ekonomičnija putovanja izvan granica Sunčevog sustava.

Globalni kontekst

Razvoj elektromagnetskih pogona trenutno je na samom vrhu interesa svjetske astronautike. Vodeće svemirske agencije i istraživačke institucije intenzivno ulažu u napredne pogonske tehnologije kako bi omogućile misije prema Marsu i dalje.

U Europskoj uniji zasad ne postoji aktivan razvoj ELF pogona, što ovom projektu daje dodatnu stratešku važnost. Slični koncepti razvijaju se u Njemačkoj te na Imperial Collegeu u Londonu, no ELF pristup predstavlja jedinstven iskorak. U Rusiji nije poznato razvija li se konkretno ELF tehnologija, no poznato je da su drugi oblici elektromagnetskog pogona visoko razvijeni i među vodećima u svijetu.

Ako projekt uspješno prođe početne faze razvoja i dobije podršku ESA-e, Hrvatska bi se mogla pozicionirati kao jedan od pionira u razvoju nove generacije elektromagnetskih pogonskih sustava. Time bi domaća znanstvena i industrijska zajednica dobila priliku za sudjelovanje u globalnim svemirskim projektima, ali i za razvoj visokotehnoloških rješenja primjenjivih i izvan svemirske industrije, zaključuje Bosanac.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi