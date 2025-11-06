Quantinuum predstavio Helios, najpreciznije svjetsko komercijalno kvantno računalo

Kvatntno računalo s rekordnom točnošću uz novi programski jezik Guppy i partnerstvo s Nvidijom ima cilj ubrzati komercijalnu primjenu kvantnog računalstva u poslovanju

Tvrtka Quantinuum s uredima u SAD-u, UK-u, Njemačkoj i Japanu, koja se predstavlja kao lider u kvantnom računarstvu, objavila je lansiranje Heliosa, komercijalnog kvantnog računala opće namjene, opisanoga kao trenutačno najpreciznije kvantno računalo na svijetu. Cilj novog sustava je ubrzati prihvaćanje kvantnog računalstva u poslovnom sektoru. Helios se ističe najvišom razinom preciznosti od svih komercijalnih sustava te kontrolnim mehanizmom u stvarnom vremenu, a sada je dostupan klijentima putem Quantinuumove usluge u oblaku te kao lokalno rješenje.

Novi sustav uvodi i programski jezik Guppy, temeljen na Pythonu, koji developerima omogućava kombiniranje hibridnih računskih sposobnosti – kvantnih i klasičnih – unutar jednog programa. "Sljedeća prekretnica u računarstvu počinje danas", izjavio je dr. Rajeeb Hazra, predsjednik i izvršni direktor Quantinuuma, dodavši kako kompanije sada prvi put dobivaju pristup visoko preciznom kvantnom računalu opće namjene, koje može potaknuti stvaran utjecaj i transformirati inovacije, od otkrića lijekova do financija.

Partnerstvo s Nvidijom za generativnu kvantnu AI

Helios bi trebao omogućiti poboljšanje modela generativne umjetne inteligencije (GenAI) podacima generiranim na kvantnim principima (GenQAI), čime se otključava puni potencijal AI-ja u područjima poput analize podataka, dizajna materijala i kvantne kemije. Kako bi ubrzao razvoj na tom polju, Quantinuum proširuje partnerstvo s tvrtkom NVIDIA. Plan je integrirati njihove procesore GB200 s Heliosom. Uz to, Quantinuum će koristiti Nvidijine platforme za Helios i buduće sustave, koristeći Guppy uz platformu NVIDIA CUDA-Q, za ispravljanje pogrešaka u stvarnom vremenu.

Stvarna slika 98 pojedinačnih atoma barija (atomskih iona) korištenih za izračun unutar Quantinuumovog kvantnog računala Helios Quantinuum

Helios je izgrađen na temeljima svog prethodnika H2, koji je već dosegao kvantnu nadmoć. Novi sustav gotovo udvostručuje broj kubita i nadmašuje razinu preciznosti koju je postigao H2. Prema specifikacijama, Helios posjeduje 98 fizičkih kubita s fidelitetom od 99,921% za 2-kubitna logička vrata. Također navode i uspješno pokretanje 94 logička kubita s detekcijom pogreške, koji nadmašuju performanse fizičkih kubita. Tvrtka ističe i postizanje 48 potpuno ispravljenih logičkih kubita, što je trenutačno najviše na svijetu. Na tom je hardveru Helios već pokrenuo dosad najveću programsku simulaciju kvantnog magnetizma.

Njihova platforma je za korisnika fleksibilna, odnosno omogućuje im prilagoditi rad svojim potrebama. Tako oni mogu upogoniti manje logičkih kubita za višu preciznost kod jednostavnijih zadataka ili pak veće skupove kubita za kompleksnije simulacije.

Već vrijede 10 milijardi dolara

Quantinuum je istodobno objavio i popis svojih ranih korisnika, koji uključuje lidere u raznim sektorima. Među odabranim su partnerima tvrtke poput BMW-a, SoftBanka i JPMorgan Chasea, koje su već na njihovim sustavima provele komercijalno relevantna istraživanja. Sam Quantinuum iskoristio je Helios za izvođenje simulacija velikih razmjera u području visokotemperaturne supravodljivosti i kvantnog magnetizma, što su područja koja bi mogla naći korisne primjene kvantnih računala u stvarnom svijetu.

Render sustava Helios u punom pogonu on-site Quantinuum

Kompanija Quantinuum prema posljednjoj valuaciji, procijenjenoj prilikom najnovije runde financiranja, vrijedi čak 10 milijardi dolara. Najnoviji investitor im je Honeywell, koji je uložio 600 milijuna dolara po navedenoj valuaciji, a među ostalim ulagačima nalaze im se i Infineon te već spomenuti SoftBank i JPMorgan Chase.