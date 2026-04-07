Rimac Technology za Neue Klasse: novi BMW i7 imat će njihov baterijski sustav

Rimac Technology i BMW Grupa danas su najavili prvi serijski automobil nastao kao rezultat njihovog tehnološkog partnerstva uspostavljenog 2023. godine, čija je svjetska premijera planirana na sajmu Auto China 2026 u Pekingu, 22. travnja.

Novi BMW i7 bit će prvi potpuno električni automobil BMW Grupe sa zajednički razvijenim baterijskim sustavom, koji kombinira Gen6 4695 litij-ionsku cilindričnu ćelijsku tehnologiju BMW Grupe s njihovom Gen5 modul baziranom tehnologijom, u skalabilnu arhitekturu razvijenu od strane Rimac Technologya.

Kompletan opskrbni lanac

U samo nekoliko godina Rimac Technology razvio je novi baterijski sustav, izgradio potpuno novi proizvodni pogon, industrijalizirao dvije pune proizvodne linije i uspostavio "end-to-end" opskrbni lanac, sposoban zadovoljiti zahtjevne standarde kvalitete i količine koje traži globalni premium proizvođač automobila. U pogonu na Jankomiru već tri godine na razvoju baterije radi oko 200 zaposlenika, pretežno inženjera, a za potrebe serijske proizvodnje planira se dodatno zaposliti još više od 100 ljudi.

Baterijski sustav zajednički se razvija s BMW-om i proizvodi u Rimac Kampusu u blizini Zagreba, namjenski izgrađenom kompleksu i jednom od najvećih industrijskih projekata te vrste u Europi. Proizvodni prostor namijenjen ovom programu prostire se na 15.000 m² unutar pogona od 90.000 m², u kojem je 70% kapaciteta posvećeno proizvodnji baterijskih sustava za nekoliko programa globalnih proizvođača automobila.

Kampus je od samog početka projektiran upravo za ovakve programe – kompleksnu, visokospecificiranu i visokoserijsku proizvodnju baterija za vodeće svjetske automobilske marke. Rimac Technology time dobiva infrastrukturu, fleksibilnost i razmjere potrebne da bude pouzdan Tier 1 partner na najvišoj razini industrije.

Izjave partnera

Mate Rimac, osnivač i predsjednik Rimac Grupe te CEO i CTO tvrtke Bugatti Rimac izjavio je ovom prigodom: "BMW je uvijek bio poznat po tome što podiže inženjersku izvrsnost na najvišu razinu, što je ovu suradnju učinilo posebno uzbudljivom za nas. Zajedno smo razvili visokonaponski baterijski sustav koji iskorištava puni potencijal novih cilindričnih ćelija u rekordnom vremenu, donoseći značajna poboljšanja u energiji, dometu i performansama punjenja. Ponosni smo što možemo vidjeti taj sustav u serijskoj proizvodnji na našem novom Rimac Kampusu."

Nurdin Pitarević, CEO, Rimac Technologyja dodaje: "Ova suradnja s BMW-om predstavlja važan korak naprijed u tehnologiji električnih vozila. Zajedno smo razvili naprednu baterijsku tehnologiju za BMW i7, koja donosi iznimne performanse, učinkovitost i pouzdanost. Ono što ovo partnerstvo čini posebnim jest inženjerska izvrsnost BMW-a i način na koji pristupaju suradnji - Rimac Technology ne tretiraju samo kao dobavljača, već kao pravog tehnološkog partnera. Vjerujem da je ovo izvrstan primjer kako bi globalni proizvođači automobila i tehnološke kompanije trebali surađivati u budućnosti."

Thomas Engelhardt, viši potpredsjednik razvoja visokonaponskih baterija i punjenja, BMW Grupa: "Iznimno brzo uvodimo Neue Klasse tehnologije u cijeli naš modelski portfelj - naravno uključujući i naš potpuno električni luksuzni sedan. Razvojni timovi obje tvrtke stvorili su prilagođeno rješenje za novi BMW i7 u izvanredno kratkom roku. Odlična suradnja s Rimac Technologyjem snažan je primjer europske inovativne snage."