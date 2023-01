Amerikanci su otišli korak dalje i došli do egzaktnih brojeva. Znanstvenici sa sveučilišta Massachusetts Institute of Technology (MIT) desetljećima multidisciplinarno analiziraju uvođenje novih tehnologija u radne procese, pa tako danas i robota, te proučavaju socioekonomski utjecaj robotizacije na društvo u cjelini. Profesori s MIT- a Suzanne Berger i Benjamin Armstrong proučili su kakvo je zaista stanje uvođenja robota u SAD-u. Neočekivano, saznali su da su u većini američkih proizvodnih pogona, osobito u malim i srednjim tvrtkama, roboti zasad rijetkost. Manje od deset posto američkih manjih tvornica do 500 zaposlenih ima industrijske robote. MIT-ova studija tvrdi da tehnološki izazov s kojim se suočava američka industrija nije previše robota, već njihov manjak.