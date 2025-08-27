Samsung dobio veliko priznanje za svoju tehnologiju hlađenja

Samsung je osvojio jedno od najvažnijih tehnoloških priznanja za inovativnu tehnologiju hlađenja koja bi mogla zamijeniti klasične sustave s plinovima

Samsung je nagradu R&D 100 za 2025. godinu za svoju tehnologiju hlađenja nove generacije, razvijenu u suradnji s renomiranim APL laboratorijem Sveučilišta Johns Hopkins. Nagrada, koju inače dodjeljuje časopis R&D World Magazine, smatra se jednim od najvažnijih priznanja u svijetu tehnologije, često nazivanom i „Nobelovom nagradom za inženjerstvo” ili „Oscarom za inovacije”.

Naime, Samsungova nova Peltierova tehnologija hlađenja prvi je put predstavljena početkom godine u znanstvenom časopisu Nature Communications. Samsungovi inženjeri radili su s timom doktora Rame Venkatasubramaniana na istraživanju termoelektrike, koristeći nanotehnologiju za poboljšanje učinkovitosti i performansi Peltierovih uređaja. Za razliku od klasičnih rashladnih sustava koji koriste plinove štetne za okoliš, ova tehnologija koristi poluvodiče za stvaranje efekta hlađenja.

Kako prenosi SamMobile, nova generacija tehnologije hlađenja poboljšala je učinkovitost uređaja za čak 75 posto, uz korištenje svega 0,1 posto materijala u usporedbi s prethodnom generacijom.

Takav napredak mogao bi otvoriti vrata širokoj primjeni ove tehnologije u budućnosti, od hlađenja automobila, podatkovnih centara i pametnih kuća do uredskih prostora. Samsung je prvi primjer praktične primjene već predstavio u AI Hybrid hladnjaku, prikazanom na prošlogodišnjem sajmu IFA.