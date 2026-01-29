Samsung je predstavio zaslon od planktona koji smanjuje emisije ugljika

Samsung je debitirao s prvim e-paper zaslonom u boji čije je kućište napravljeno od bio-smole dobivene iz fitoplanktona

Bug.hr četvrtak, 29. siječnja 2026. u 11:02
📷 Foto: Samsung
Foto: Samsung

Samsung je upravo predstavio prvi e-paper zaslon u boji koji se oslanja na bio-smolu dobivenu iz fitoplanktona, što predstavlja veliki iskorak u pogledu održivosti u tehnološkoj industriji.

Kako navode u priopćenju, kućište novog 13-inčnog Samsungovog Color E-Paper zaslona izrađeno je od 45-postotne reciklirane plastike i 10 posto bio-smole na bazi fitoplanktona. Iako se ovo možda ne čini kao velik postotak, ovakav odabir dizajna dovodi do smanjenja količine konvencionalne plastike na bazi nafte koja se koristi za izradu zaslona.

Prema Samsungu, to rezultira smanjenjem emisije ugljika u proizvodnom procesu za više od 40 posto u usporedbi s tradicionalnim materijalima. Zaslon se prvo lansira kao rješenje za poslovne natpise i reklame, gdje bi trebao zamijeniti tradicionalne papirnate plakate, no zasad nije najavljeno hoće li se kućište od bio-smole koristiti i na drugim Samsungovim uređajima.

Što je bio-smola?

Bio-smola je vrsta bioplastike koja nije posve nova, budući da je prva proizvedena još davne 1855. godine, no kontinuirana istraživanja poboljšala su njezinu kvalitetu i učinkovitost proizvodnje. To znači da bismo je uskoro mogli češće viđati u potrošačkim proizvodima. Dizajnirana je tako da oponaša najbolje kvalitete obične plastike na bazi nafte, poput čvrstoće i mogućnosti oblikovanja, ali bez njezinih najgorih svojstava.

Budući da se bioplastika i bio-smola ne oslanjaju na naftu, već potječu iz obnovljivih organskih izvora, ne postoji opasnost od iscrpljivanja resursa. Ako proizvodi od bioplastike i bio-smole zadovolje određene standarde, kao što je pretežito biološki sastav, mogu biti komercijalno kompostabilni i biorazgradivi, što dodatno smanjuje njihov negativan utjecaj na okoliš.

Ipak, slično kao i kod novog Samsungovog kućišta, treba očekivati da će plastika na bazi nafte, čak i u recikliranom obliku i dalje biti prisutna u mnogim bioplastičnim proizvodima. Ovo je, na kraju krajeva, samo jedan korak naprijed prema održivijoj plastici, a ne konačno rješenje.

 



