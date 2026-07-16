Samsung najavio Flex Titanium, novu tehnologiju za tanje i izdržljivije sklopive mobitele

Samsung ističe da će nova konstrukcija smanjiti vidljivost pregiba na zaslonu te povećati otpornost na udarce i svakodnevno preklapanje uređaja

Samsung je uoči nadolazećeg Galaxy Unpackeda predstavio Flex Titanium, novu tehnologiju zaslona koja bi trebala donijeti tanje, izdržljivije i otpornije sklopive mobitele.

Nova tehnologija nadovezuje se na treću generaciju šarke Armor FlexHinge predstavljenu s modelom Galaxy Z Fold 7, koja je bila 27 posto tanja i 43 posto lakša od prethodne generacije.

Ključ nove konstrukcije čine dva titanijska sloja. Prvi je iznimno tanki film od legure titana, za koji Samsung tvrdi da je debeo tek oko trećine ljudske vlasi, ali je istovremeno oko 20 puta krući od polimernih filmova korištenih u starijim generacijama. Drugi element je fleksibilna titanijska ploča koja podupire cijeli OLED zaslon i osigurava ravniju površinu.

Samsung navodi da su inženjeri dodatno smanjili razmake između zaslona i potporne ploče, čime je ostvarena čvršća konstrukcija i bolja otpornost na dugotrajno savijanje.

Foto: Samsung

"Uvođenjem sofisticiranih mikrostrukturiranih otvora u području pregiba titanijske ploče uspjeli smo postići potrebnu fleksibilnost uz visoku izdržljivost. Kombinacijom arhitekture zaslona visoke rezolucije i novih organskih materijala koji povećavaju energetsku učinkovitost dodatno ćemo ojačati konkurentnost sljedeće generacije naših sklopivih uređaja”, izjavio je Kyung-Jin Yoo, izvršni potpredsjednik i voditelj tima za razvoj mobilnih zaslona u Samsung Displayu.

Tvrtka ističe da je Flex Titanium rezultat iskustva stečenog tijekom razvoja sedam generacija sklopivih uređaja te da je posebna pažnja posvećena zahtjevima korisnika za tanjim kućištem, većom izdržljivošću i manje vidljivim pregibom zaslona.

Samsung će novu tehnologiju detaljnije predstaviti na Galaxy Unpackedu koji će se održati sljedeće srijede u Londonu.