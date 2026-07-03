Samsung najavio prelazak na 1,4-nanometarski proizvodni proces

Nakon prve generacije 2-nanometarskih čipova stižu još napredniji proizvodni procesi, a Samsung paralelno razvija tehnologije za učinkovitije AI akceleratore i buduće mobilne SoC-ove

Matej Markovinović petak, 3. srpnja 2026. u 20:02
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Samsung je na konferenciji SAFE Forum (Samsung Advanced Foundry Ecosystem) predstavio plan razvoja svojih proizvodnih procesa za poluvodiče, potvrdivši kako će nakon prve generacije 2-nanometarske tehnologije uslijediti nekoliko njezinih poboljšanih izvedbi, dok je prijelaz na 1,4-nanometarski proces planiran za 2029. godinu.

Naime, tvrtka je prošle godine predstavila Exynos 2600, prvi 2-nanometarski SoC za mobitele proizveden u proizvodnom procesu SF2. Sljedeći korak bit će SF2P, za koji Samsung tvrdi da će omogućiti do 26 posto manju potrošnju energije i 15 posto više radne taktove u odnosu na prethodnu generaciju.

Prema riječima Shina Jong-shina, potpredsjednika tima za razvoj dizajnerskih platformi u Samsung Foundryju, više od polovice tih poboljšanja rezultat je primjene tehnologije DTCO (Design-Technology Co-Optimization). Riječ je o pristupu kojim se dizajn čipa i proizvodni proces razvijaju paralelno, što omogućuje bolje optimizirane sklopove, više performanse i nižu potrošnju energije.

📷 Foto: Samsung
Foto: Samsung

Nakon SF2P slijedi SF2P+, čija se masovna proizvodnja očekuje između 2027. i 2028. godine. Samsung razvija i proces SF2X, koji će biti posebno prilagođen proizvodnji čipova za umjetnu inteligenciju.

Osim proizvodnih procesa, tvrtka radi i na povećanju količine ugrađene SRAM memorije, koja se koristi za registre i predmemoriju procesora te AI akceleratora. Iako SRAM zauzima više prostora od DRAM-a, znatno je brži pa ima ključnu ulogu u razvoju naprednih AI čipova.

Samsung je pritom istaknuo suradnju s tvrtkom Groq na razvoju akceleratora za velike jezične modele (LLM) s više od 500 MB SRAM-a, proizvedenog u 4-nanometarskom procesu. Tvrtka Rebellions, koju Samsung podupire, već proizvodi svoj AI akcelerator REBEL-100 također u Samsungovu 4-nanometarskom procesu.

Na kraju, sve vodi prema 1,4-nanometarskoj tehnologiji. Prvi proces iz te generacije, SF1.4, trebao bi ući u masovnu proizvodnju 2029. godine, dok je SF1.4+ planiran za 2030. Izvorni plan predviđao je početak proizvodnje već 2027., no Samsung je razvojni raspored u međuvremenu pomaknuo za dvije godine.

 

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