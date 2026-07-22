Samsung predstavio novu generaciju tandem OLED zaslona za laptope

Prvi laptop s novim Samsungovim tandem OLED zaslonom već je predstavio Lenovo, dok bi tijekom druge polovice godine istu tehnologiju trebali preuzeti i Asus, Dell te MSI

Matej Markovinović srijeda, 22. srpnja 2026. u 09:22
📷 Foto: Samsung
Foto: Samsung

Samsung je predstavio novu generaciju tandem OLED zaslona za laptope koja donosi znatno veću svjetlinu i dulji životni vijek u odnosu na dosadašnja OLED rješenja. Novi panel već je dobio VESA-in certifikat DisplayHDR True Black 1400, a iz tvrtke kažu da su već započeli s isporukama proizvođačima laptopa. 

Naime, novi standard VESA-e zahtijeva da zaslon istodobno održava gotovo savršenu crnu boju, uz svjetlinu od najviše 0,0005 nita te doseže najmanje 1.400 nita pri prikazu svijetlog sadržaja na 10 posto površine zaslona. Samsungov panel taj zahtjev premašuje te u vršnom opterećenju može dosegnuti čak 1.600 nita.

"Novi tandem OLED zaslon za laptope može dosegnuti vršnu svjetlinu od čak 1.600 nita na razini samog panela. To je više od 40 posto više u odnosu na 1.100 nita, koliko postižu klasični OLED paneli s jednim emitirajućim slojem, poznati i kao single-stack OLED, čime se svrstava među najsvjetlije komercijalno dostupne OLED zaslone za laptope", priopćili su iz Samsunga. 

📷 Foto: Samsung
Foto: Samsung

Ključ novih mogućnosti leži upravo u korištenju dvaju OLED slojeva umjesto jednog. Takva konstrukcija ne samo da omogućuje veću vršnu svjetlinu, već smanjuje opterećenje svakog pojedinog sloja tijekom svakodnevnog rada. Samsung tvrdi da novi panel, pri uobičajenim razinama svjetline na prijenosnim računalima, ima više nego dvostruko dulji životni vijek u odnosu na klasične OLED zaslone. 

Prvi laptop s novim Samsungovim panelom je Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition 11. generacije. Riječ je o 16-inčnom modelu sa zaslonom rezolucije 3.2K, frekvencijom osvježavanja od 120 Hz i podrškom za dodir. Lenovo svoj zaslon naziva PureSight Pro Tandem OLED, a osim vršne svjetline od 1.600 nita, nudi i stopostotnu pokrivenost sRGB i DCI-P3 prostora boja te 99-postotnu pokrivenost AdobeRGB spektra.

Laptop se može konfigurirati s procesorima Intel Core Ultra 7 ili Core Ultra 9, Nvidia GeForce RTX 5050 ili RTX 5060 grafikom za laptope, 32 GB LPDDR5X RAM-a te SSD-om kapaciteta 512 GB ili 1 TB. Tijekom druge polovice godine isti bi zaslon trebali koristiti i laptopi koje će predstaviti Asus, Dell i MSI.

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition
Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition

 

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