Samsung predstavio OLED zaslon koji može mjeriti otkucaje srca i krvni tlak
Samsungov novi zaslon može mjeriti otkucaje srca i krvni tlak, a budući da ima i Privacy Display tehnologiju, istovremeno ograničava vidljivost sadržaja osobama koje ga gledaju sa strane
Samsung je na ovogodišnjem Display Weeku demonstrirao nekoliko novih tehnologija, uključujući i OLED zaslon koji kombinira zaštitu privatnosti kakvu smo vidjeli na Galaxy S26 Ultri i praćenje zdravlje.
Radi se, naime, o 6,8-inčnom OLED zaslonu koji u sebi ima ugrađene biometrijske senzore za mjerenje otkucaja srca i krvnog tlaka. Sve to funkcionira pomoću organskih fotodioda smještenih uz standardne OLED piksele koje analiziraju svjetlost odbijenu od korisnikova prsta kako bi očitale protok krvi.
Osim zdravstvenih funkcija, novi zaslon podržava i Flex Magic Pixel tehnologiju, poznatiju kao Privacy Display. Ona omogućuje da sadržaj na zaslonu jasno vidi samo osoba koja gleda uređaj ravno s prednje strane, dok je prikaz sa strane znatno otežan.
Samsung nije otkrio hoće li se ova tehnologija pojaviti u budućim Galaxyjima, no ako se to dogodi, vjerojatno ćemo ju vidjeti u nekoj od nadolazećih Ultri.