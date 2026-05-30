Samsung započeo isporuku HBM4E memorije za AI sustave

Samsung je objavio da je započeo isporuku prvih uzoraka nove HBM4E memorije, unaprijeđene verzije HBM4 standarda namijenjene prvenstveno sustavima umjetne inteligencije i podatkovnim centrima. Nova memorija donosi veći kapacitet, veću propusnost te bolju energetsku učinkovitost u odnosu na postojeće rješenje.

Naime, HBM4E konfiguracija koristi 12 slojeva memorije i nudi kapacitet od 48 GB, što predstavlja povećanje od 33 posto u odnosu na standardni HBM4 koji u istoj konfiguraciji raspolaže s 36 GB. Samsung istovremeno razvija i verzije kapaciteta 32 GB i 64 GB kako bi zadovoljio različite potrebe proizvođača AI hardvera.

Osim većeg kapaciteta, HBM4E donosi i približno 20 posto veću propusnost. Brzina prijenosa podataka povećana je na 14 Gbps po pinu, što omogućuje ukupnu propusnost od 3,6 terabajta u sekundi po memorijskom paketu. Tvrtka pritom navodi da je arhitektura spremna i za buduće povećanje brzine na 16 Gbps.

Nova memorija temelji se na kombinaciji memorijskih čipova proizvedenih u Samsungovom šestom generacijskom „1c” proizvodnom procesu i logičke baze izrađene u 4-nanometarskom procesu. Zahvaljujući redizajnu, HBM4E troši oko 16 posto manje energije u odnosu na prethodnu generaciju, dok je toplinski otpor smanjen za najmanje 14 posto, što olakšava hlađenje u zahtjevnim sustavima.

Iz Samsunga ističu da kontinuirano povećavaju proizvodne kapacitete za HBM memoriju te očekuju da će HBM4E imati važnu ulogu u daljnjem razvoju infrastrukture za umjetnu inteligenciju.

„Nakon uspješnog početka masovne proizvodnje HBM4 memorije, Samsung je još jednom pokazao svoju tehnološku prednost kroz HBM4E. Zahvaljujući naprednim proizvodnim mogućnostima i pravovremenim ulaganjima u infrastrukturu, nastavit ćemo poticati rast globalnog tržišta AI memorije”, priopćio je Sang Joon Hwang, izvršni potpredsjednik i voditelj razvoja memorije u Samsung Electronicsu.