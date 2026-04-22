Središnji stupanj rakete za misiju Artemis III već je na putu prema Floridi

NASA je započela transport središnjeg stupnja rakete SLS iz pogona u New Orleansu prema Floridi, čime su započele finalne pripreme za slijetanje ljudske posade na Mjesec planirano za 2027. godinu

Sandro Vrbanus srijeda, 22. travnja 2026. u 15:28
📷 NASA/Michael DeMocker
Nedugo nakon uspješnog pokusnog leta misije Artemis II oko Mjeseca, NASA je učinila i značajan iskorak u pripremi sljedeće faze svojeg novog lunarnog programa. Središnji stupanj rakete Space Launch System (SLS), namijenjen misiji Artemis III, napustio je u ponedjeljak pogon Michoud Assembly Facility u New Orleansu. Masivni središnji dio rakete prevozi se posebnom teglenicom prema Svemirskom centru Kennedy na Floridi, gdje će proći završno opremanje i integraciju.

Ova operacija označava ključni trenutak za prvu misiju slijetanja posade na površinu Mjeseca u sklopu programa Artemis. Iz agencije su istaknuli da je ovaj dio rakete "kralježnica" misije Artemis III, a njegov prijevoz prema Floriti podsjetnik na napredak prema testiranju kritičnih sposobnosti potrebnih za povratak američkih astronauta na Mjesec te, u konačnici, pripremu za prve misije na Mars – što u NASA-i sve češće ističu kao svoj dugoročni cilj.

Tehničke specifikacije

Središnji stupanj rakete visok je 65 metara i sastoji se od spremnika za tekući vodik i tekući kisik, međuspremnika te prednjeg dijela. Ovi spremnici zajedno drže više od 2,7 milijuna super-rashlađenog pogonskog goriva koje napaja četiri motora RS-25. Tijekom lansiranja, cijeli sustav radit će više od osam minuta, proizvodeći potisak od preko 900.000 kilograma kako bi odnio astronaute u letjelici Orion u Zemljinu orbitu.

Nakon dolaska na odredište, timovi će započeti proces slaganja komponenti rakete SLS, koja je trenutačno jedini sustav sposoban poslati Orion, posadu i sve potrebne zalihe prema Mjesecu u jednom lansiranju. Izgradnja i transport središnjeg stupnja rezultat su suradnje NASA-e i njezinih glavnih partnera, tvrtki Boeing i L3Harris Technologies. Boeing je zadužen za cjelokupni dizajn i montažu, dok L3Harris proizvodi motore RS-25.

Misija Artemis III, planirana za iduću godinu, poslat će astronaute u orbitu Zemlje s ciljem testiranja orbitalnog spajanja s komercijalnim letjelicama. To je nužan preduvjet za misiju Artemis IV, koja bi 2028. godine trebala osigurati održivu prisutnost ljudi na lunarnoj površini. Dugoročni cilj programa obuhvaća znanstvena istraživanja, ekonomske koristi te postavljanje temelja za buduće istraživanje dubokog svemira.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi