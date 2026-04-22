Središnji stupanj rakete za misiju Artemis III već je na putu prema Floridi

NASA je započela transport središnjeg stupnja rakete SLS iz pogona u New Orleansu prema Floridi, čime su započele finalne pripreme za slijetanje ljudske posade na Mjesec planirano za 2027. godinu

Nedugo nakon uspješnog pokusnog leta misije Artemis II oko Mjeseca, NASA je učinila i značajan iskorak u pripremi sljedeće faze svojeg novog lunarnog programa. Središnji stupanj rakete Space Launch System (SLS), namijenjen misiji Artemis III, napustio je u ponedjeljak pogon Michoud Assembly Facility u New Orleansu. Masivni središnji dio rakete prevozi se posebnom teglenicom prema Svemirskom centru Kennedy na Floridi, gdje će proći završno opremanje i integraciju.

Ova operacija označava ključni trenutak za prvu misiju slijetanja posade na površinu Mjeseca u sklopu programa Artemis. Iz agencije su istaknuli da je ovaj dio rakete "kralježnica" misije Artemis III, a njegov prijevoz prema Floriti podsjetnik na napredak prema testiranju kritičnih sposobnosti potrebnih za povratak američkih astronauta na Mjesec te, u konačnici, pripremu za prve misije na Mars – što u NASA-i sve češće ističu kao svoj dugoročni cilj.

Tehničke specifikacije

Središnji stupanj rakete visok je 65 metara i sastoji se od spremnika za tekući vodik i tekući kisik, međuspremnika te prednjeg dijela. Ovi spremnici zajedno drže više od 2,7 milijuna super-rashlađenog pogonskog goriva koje napaja četiri motora RS-25. Tijekom lansiranja, cijeli sustav radit će više od osam minuta, proizvodeći potisak od preko 900.000 kilograma kako bi odnio astronaute u letjelici Orion u Zemljinu orbitu.

Nakon dolaska na odredište, timovi će započeti proces slaganja komponenti rakete SLS, koja je trenutačno jedini sustav sposoban poslati Orion, posadu i sve potrebne zalihe prema Mjesecu u jednom lansiranju. Izgradnja i transport središnjeg stupnja rezultat su suradnje NASA-e i njezinih glavnih partnera, tvrtki Boeing i L3Harris Technologies. Boeing je zadužen za cjelokupni dizajn i montažu, dok L3Harris proizvodi motore RS-25.

Misija Artemis III, planirana za iduću godinu, poslat će astronaute u orbitu Zemlje s ciljem testiranja orbitalnog spajanja s komercijalnim letjelicama. To je nužan preduvjet za misiju Artemis IV, koja bi 2028. godine trebala osigurati održivu prisutnost ljudi na lunarnoj površini. Dugoročni cilj programa obuhvaća znanstvena istraživanja, ekonomske koristi te postavljanje temelja za buduće istraživanje dubokog svemira.